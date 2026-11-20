Prognoza meteo, 20 noiembrie. Pe parcursul zilei, vremea va rămâne vântoasă în majoritatea regiunilor țării. Cele mai intense rafale, de 50…70 km/h, sunt așteptate în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și pe arii extinse din Muntenia, anunță ANM.

La munte, vântul va fi și mai puternic. Pe crestele și la altitudini mari, rafalele vor atinge 80…100 km/h, iar în estul Carpaților Meridionali și izolat în Carpații Orientali se vor înregistra viteze chiar de 120…140 km/h. Odată cu lăsarea serii și pe timpul nopții, intensitatea vântului va scădea treptat.

Cerul va avea perioade cu soare și înnorări. În vestul și nord-vestul României vor apărea temporar ploi slabe, cu cantități de apă de 2…8 l/mp și, izolat, de peste 10 l/mp. Pe parcursul nopții, astfel de precipitații slabe se vor semnala pe suprafețe restrânse și în centrul și sudul țării.

În zonele montane înalte, la peste 1600 de metri altitudine, precipitațiile vor fi mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare. Spre finalul intervalului, izolat, își va face apariția și ceața.

Din punct de vedere termic, valorile scad ușor față de ziua anterioară în nord-vest, nord și centru. Cu toate acestea, în cea mai mare parte a țării, mai ales în sud și est, vremea se menține caldă pentru ultima decadă a lunii noiembrie.

Temperaturile maxime se vor încadra între 8…9 grade în estul Transilvaniei și vor urca până la 20 de grade pe alocuri în Oltenia și Muntenia. Pe timpul nopții, minimele vor coborî la valori cuprinse între 0 și 9 grade.

În Capitală, ziua va fi marcată de vânt destul de puternic, cu rafale de 50…70 km/h, urmând ca intensitatea acestuia să scadă treptat pe parcursul nopții. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări noaptea, însă șansele de ploaie rămân reduse.

Termometrele vor indica în continuare valori cu mult peste mediile obișnuite pentru această perioadă. Maxima zilei în București va atinge 18…20 de grade, iar minima nocturnă se va situa între 5 și 7 grade.