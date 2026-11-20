Românii vor avea parte de temperaturi mai scăzute decât cele obișnuite în ultima săptămână din noiembrie. Prima parte a lunii decembrie va aduce o vreme de primăvară în majoritatea regiunilor, în timp ce înainte de Crăciun sunt așteptate temperaturi ușor mai ridicate în vestul și centrul țării, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

În intervalul 23-30 noiembrie, valorile termice vor fi ușor mai mici decât cele specifice perioadei în toate regiunile României. Cele mai mari abateri sunt estimate în zonele montane și submontane.

În privința precipitațiilor, meteorologii prognozează cantități peste mediile obișnuite în vestul și centrul țării. În celelalte regiuni, ploile și ninsorile se vor încadra, în general, în limitele normale pentru această perioadă.

Pentru săptămâna 30 noiembrie – 7 decembrie, temperaturile medii vor fi ușor sub valorile normale în regiunile sud-estice. În restul teritoriului, vremea se va menține, din punct de vedere termic, în apropierea mediilor climatologice.

Cantitățile de precipitații vor fi însă mai mici decât cele obișnuite în cea mai mare parte a țării. Deficitul va fi mai pronunțat în regiunile vestice și sudice, dar și în zonele montane din aceste regiuni.

Temperaturile se vor apropia de valorile normale în perioada 7-14 decembrie

În a doua săptămână a lunii decembrie, meteorologii estimează o revenire a temperaturilor către valorile specifice perioadei. Mediile termice vor fi apropiate de cele normale în majoritatea regiunilor.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi ușor peste mediile climatologice în sudul țării. În celelalte zone, cantitățile estimate se vor situa în jurul valorilor obișnuite pentru această perioadă.

În ultima săptămână a prognozei, respectiv 14-21 decembrie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în regiunile intracarpatice.

În restul României, valorile termice vor rămâne apropiate de mediile specifice perioadei. Meteorologii estimează că și cantitățile de precipitații se vor situa în jurul normalului climatologic la nivelul întregii țări.

Prognoza ANM acoperă intervalul până la 21 decembrie 2026 și prezintă estimări privind temperaturile și precipitațiile pentru fiecare dintre cele patru săptămâni analizate.