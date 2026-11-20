Casa Albă a luat măsuri suplimentare de securitate cibernetică la întoarcerea președintelui Donald Trump din China. Jurnaliștilor aflați la bordul avionului prezidențial li s-a cerut să își sigileze telefoanele mobile în pungi Faraday, unele care blochează semnalele radio, pentru a reduce riscul unor eventuale operațiuni de spionaj informatic. Telefoanele de rezervă utilizate de angajații administrației americane au fost, de asemenea, colectate pentru a fi eliminate, potrivit Fox News.

Jurnaliștii care au însoțit delegația președintelui american Donald Trump în vizita din China au fost supuși unor măsuri speciale de securitate înaintea zborului de întoarcere în Statele Unite. Joi, la bordul Air Force One, reprezentanților presei li s-a cerut să introducă telefoanele mobile utilizate pe teritoriul chinez în pungi speciale de protecție, concepute pentru a bloca semnalele și a împiedica eventualele comunicații sau accesări de la distanță.

Măsurile au fost luate din precauție, în contextul riscurilor de spionaj cibernetic asociate utilizării dispozitivelor electronice în China.

Potrivit corespondentei CBS News Jennifer Jacobs, un consilier al Casei Albe a colectat și telefoanele de rezervă, de tip „burner phones”, folosite de membrii personalului administrației americane. Acestea urmau să fie eliminate sau să li se șteargă datele înainte de a fi scoase din circuit.

Jurnaliștilor li s-a comunicat că își vor primi telefoanele înapoi după aterizarea în Statele Unite.

Măsurile de securitate au început înainte ca delegația americană să ajungă în China, miercuri.

Numeroși jurnaliști au ales să își lase telefoanele personale obișnuite, laptopurile și ceasurile inteligente la bordul Air Force One, în interiorul unor pungi speciale căptușite cu material metalic, cunoscute sub denumirea de pungi Faraday.

Aceste dispozitive au rămas disponibile pentru utilizare pe durata zborului de întoarcere.

În schimb, reporterii care au luat cu ei telefoanele obișnuite în China au rămas fără acces la serviciile mobile în timpul călătoriei de întoarcere, după ce dispozitivele au fost preluate pentru a fi păstrate în condiții de siguranță, a relatat Jennifer Jacobs.

Telefoanele depozitate anterior în pungile Faraday nu au fost supuse aceleiași proceduri de izolare la întoarcere, deoarece fuseseră protejate pe durata șederii în China.

Președintele Donald Trump a confirmat că administrația a luat măsuri speciale pentru protejarea dispozitivelor electronice.

Întrebat de corespondentul NBC News Gabe Gutierrez despre procedura aplicată telefoanelor, Trump a declarat că administrația a dorit să evite orice risc inutil.

„Vrem să fim precauți și nu am vrut ca oamenii să aibă telefoane atunci când nu ar trebui să aibă telefoane, așa că am fost foarte atenți”, a afirmat președintele american.

Procedura a fost menținută până la aterizarea aeronavei în Statele Unite. Joi seara, la baza aeriană Joint Base Andrews, Kieghan Nangle a restituit telefoanele care fuseseră păstrate în pungile Faraday, după aterizarea avionului.

Pungile Faraday sunt dispozitive de protecție realizate din materiale conductoare, care formează o barieră electromagnetică în jurul obiectului depozitat. În condiții corespunzătoare, acestea blochează semnalele radio și împiedică telefonul să comunice cu rețelele mobile, Wi-Fi, Bluetooth sau alte dispozitive din apropiere.

Utilizarea lor este o măsură de securitate menită să reducă riscul interceptării comunicațiilor, al accesului neautorizat la distanță și al urmăririi dispozitivelor prin semnale radio.

Telefoanele mobile și alte echipamente electronice pot reprezenta o vulnerabilitate în timpul deplasărilor oficiale în state în care riscurile de spionaj cibernetic sunt considerate ridicate. Chiar și atunci când nu sunt utilizate activ, dispozitivele pot transmite date despre conexiuni, localizare sau alte informații tehnice.

În cazul delegației americane, măsurile au vizat atât protejarea comunicațiilor personalului Casei Albe, cât și reducerea riscurilor asociate dispozitivelor folosite de jurnaliștii care au călătorit în China.

Procedura arată nivelul de precauție adoptat de administrația americană în timpul deplasărilor oficiale într-un mediu considerat sensibil din punct de vedere al securității cibernetice.