Președintele american Donald Trump a confirmat joi că nu a avut o întrevedere cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în timpul recentei sale vizite în Asia, deși sugerase anterior că o întâlnire ar putea avea loc în marja summitului APEC. Liderul de la Casa Albă a invocat programul aglomerat, dar a afirmat că dialogul cu Phenianul rămâne o posibilitate pentru viitor, potrivit NBC News.

Donald Trump a declarat că nu s-a întâlnit cu Kim Jong Un în timpul deplasării sale în Asia, în pofida speculațiilor privind o posibilă întrevedere între cei doi lideri. Trump a explicat că programul încărcat nu a permis organizarea unei asemenea discuții.

„Relația există, dar nu ne-am întâlnit”, a declarat președintele american. „Au fost prea multe întâlniri, nu ar fi mers. (...) Vom avea această întâlnire la un moment dat”, a adăugat el.

Declarația confirmă că o întrevedere cu liderul nord-coreean nu a avut loc, deși Trump lăsase să se înțeleagă, luni, că ar putea exista o întâlnire surpriză în marja summitului APEC. La reuniune au participat și președintele chinez Xi Jinping, respectiv liderul rus Vladimir Putin.

Posibilitatea unei noi întâlniri între Donald Trump și Kim Jong Un era incertă încă de la începutul lunii noiembrie, când Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean și una dintre cele mai influente figuri ale regimului de la Phenian, a transmis un mesaj critic la adresa Washingtonului.

Aceasta a afirmat că Coreea de Nord nu are „niciun motiv” să reia dialogul cu Statele Unite, pe care le consideră ostile. Declarația a redus perspectivele unei întrevederi la nivel înalt și a arătat că Phenianul nu manifestă, cel puțin public, disponibilitate pentru reluarea negocierilor în condițiile actuale.

În pofida acestui mesaj, Donald Trump continuă să vorbească despre relația sa personală cu Kim Jong Un și despre posibilitatea unei discuții viitoare. Președintele american a făcut în repetate rânduri referire la legătura pe care susține că a construit-o cu liderul nord-coreean în timpul primului său mandat.

Donald Trump și Kim Jong Un s-au întâlnit de trei ori în perioada primului mandat al președintelui american, într-o serie de întrevederi fără precedent între liderii celor două state.

Prima întâlnire a avut loc în iunie 2018, la Singapore, și a reprezentat un moment istoric în relațiile dintre Washington și Phenian. Cei doi lideri au discutat despre denuclearizarea Peninsulei Coreene și despre posibilitatea normalizării relațiilor bilaterale.

După întrevedere, Trump a descris relația cu liderul nord-coreean în termeni neobișnuit de apropiați, afirmând că cei doi „s-au îndrăgostit”.

A doua întâlnire a avut loc în februarie 2019, la Hanoi, în Vietnam, însă negocierile s-au încheiat fără un acord. Discuțiile au fost blocate de divergențele privind sancțiunile internaționale impuse Coreei de Nord și măsurile concrete pe care Phenianul ar fi trebuit să le adopte în privința programului său nuclear.

A treia întrevedere s-a desfășurat în iunie 2019, în zona demilitarizată care separă Coreea de Nord de Coreea de Sud. Trump a devenit atunci primul președinte american în funcție care a pășit pe teritoriul nord-coreean.

Cu toate acestea, întâlnirile nu au produs progrese concrete și durabile în procesul de denuclearizare.

Declarația lui Donald Trump menține deschisă posibilitatea unei noi întâlniri cu Kim Jong Un, însă nu oferă indicii privind data sau condițiile în care aceasta ar putea avea loc.

În timp ce președintele american invocă relația personală construită în timpul primului său mandat, poziția publică a Phenianului rămâne rezervată, iar mesajele transmise de conducerea nord-coreeană nu indică o schimbare clară de strategie față de Statele Unite.

Deocamdată, Trump nu a anunțat existența unor negocieri concrete sau a unui nou calendar diplomatic. Formula potrivit căreia cei doi lideri se vor întâlni „la un moment dat” lasă deschisă perspectiva reluării contactelor, fără să reprezinte însă un angajament diplomatic din partea Phenianului.