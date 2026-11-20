Anthropic, compania din spatele cunoscutului chatbot Claude, a înregistrat joi o performanță istorică la debutul său pe bursa Nasdaq, atingând o evaluare de aproximativ 2.000 de miliarde de dolari. Această cifră depășește recordul anterior stabilit de SpaceX la listarea din luna iunie, iar oferta publică inițială (IPO) a reușit să atragă circa 81 de miliarde de dolari, devenind una dintre cele mai ample operațiuni bursiere consemnate vreodată, potrivit Reuters.

Prima zi de tranzacționare a adus o creștere imediată a acțiunilor Anthropic, care au deschis la nivelul de 111,50 dolari, marcând un salt de 34% față de prețul de 83 de dolari stabilit inițial în cadrul ofertei publice. Ulterior, euforia inițială a pieței s-a moderat, iar cotațiile au coborât spre 99 de dolari, evoluție determinată atât de decizia investitorilor de a-și marca profiturile, cât și de declinul general al principalilor indici bursieri americani. Prin acest pas, Anthropic devine prima companie axată pe dezvoltarea modelelor de inteligență artificială de frontieră care este tranzacționată public, stabilind un nou standard de evaluare pentru întregul domeniu. În acest context, atenția piețelor financiare se îndreaptă acum către rivalul OpenAI, privit drept următorul mare jucător pregătit pentru un IPO.

În cadrul operațiunii de listare, Anthropic a plasat pe piață 980 de milioane de acțiuni la prețul unitar de 83 de dolari, depășind astfel intervalul estimat inițial, situat între 70 și 78 de dolari. Suma totală atrasă prin ofertă ar putea urca până la 93,5 miliarde de dolari, în scenariul în care băncile intermediare decid să își exercite complet opțiunea de achiziție pentru un pachet suplimentar de acțiuni.

Dacă se adaugă și un plasament privat în valoare de 26 de miliarde de dolari, capitalul total obținut de companie depășește pragul de 107 miliarde de dolari. Lista investitorilor care au luat parte la plasamentul privat include nume grele din industria globală de tehnologie, printre care AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia și TSMC.

Întregul proces de listare a fost coordonat de un consorțiu bancar condus de Goldman Sachs și Morgan Stanley. Conform documentelor oficiale depuse la autoritățile de reglementare, instituțiile financiare implicate urmează să încaseze comisioane totale estimate la 550 de milioane de dolari.

Succesul acestei oferte publice are loc după un interval marcat de o volatilitate ridicată pentru acțiunile companiilor de inteligență artificială, perioadă influențată și de retragerea lui Jensen Huang de la conducerea Nvidia. Totodată, investitorii manifestă o îngrijorare crescândă față de costurile uriașe pe care le presupune infrastructura AI și față de capacitatea reală a acestor firme de a transforma investițiile masive în profituri sustenabile.

”Ne place perspectiva inteligenţei artificiale pentru companii, dar nu vrem să plătim prea mult doar pentru entuziasmul pieţei. Nu este o oportunitate în care să cumperi la orice preţ”, a declarat Talley Leger, strateg-şef de piaţă la The Wealth Consulting Group.

Specialistul a subliniat că datele istorice arată o tendință clară: investitorii de retail care achiziționează acțiuni ale companiilor tech extrem de populare chiar în ziua debutului bursier tind să înregistreze, în următorii trei ani, randamente mai slabe comparativ cu media indicilor bursieri generali.

Pe de altă parte, Lukas Muehlbauer, analist în cadrul IPOX, apreciază că nivelul ridicat al cererii este alimentat parțial de teama investitorilor de a nu rata șansa rară de a investi într-un lider major al inteligenței artificiale, în ciuda incertitudinilor legate de profitabilitatea pe termen lung a afacerii. În același timp, firma de analiză Intropic din Londra estimează că fondurile de investiții care replică indicii bursieri ar putea achiziționa, până la finalul anului, până la 30% din volumul acțiunilor oferite de Anthropic, ceea ce va susține cererea pe piață.

Debutul bursier generează câștiguri uriașe atât pentru echipa de conducere, cât și pentru personalul companiei. Raportat la prețul din oferta publică, pachetul de acțiuni deținut de directorul general Dario Amodei împreună cu cei șase cofondatori – care însumează aproximativ 10% din capitalul Anthropic – a fost evaluat la aproape 150 de miliarde de dolari, arată calculele Reuters.

Totodată, listarea are potențialul de a transforma mii de angajați în milionari, cel puțin la nivel scriptic, aducând câștiguri financiare substanțiale cercetătorilor, inginerilor și investitorilor timpurii care au contribuit la ascensiunea companiei.

În ciuda entuziasmului din piață, evaluarea uriașă a Anthropic reaprinde discuțiile despre riscul apariției unei bule speculative în sectorul AI. Un punct sensibil îl constituie așa-numita finanțare circulară, un mecanism prin care producătorii de semiconductori, furnizorii de cloud și dezvoltatorii de inteligență artificială investesc unii în alții și semnează contracte comerciale de valori astronomice.

Anthropic și-a asumat deja angajamente de aproape 900 de miliarde de dolari pentru asigurarea capacității de calcul necesare, inclusiv prin parteneriatele cu Amazon și Google. Aceste obligații financiare scoate în evidență dependența ridicată a companiei de investițiile masive în infrastructură și de surse de finanțare care nu se află întotdeauna sub controlul său direct.

Într-o intervenție pentru CNBC, CEO-ul Dario Amodei a precizat că, pe viitor, compania ia în calcul și accesarea piețelor de datorie, urmărind să obțină un rating de credit încadrat în categoria recomandată investițiilor.

La rândul său, Bill Gunderson, partener la GCG Advisory Partners, a atras atenția că Anthropic va fi nevoită să demonstreze într-un orizont de timp relativ scurt că poate genera profit, având în vedere că modelul său de business se bazează aproape exclusiv pe inteligența artificială.

Dincolo de provocările financiare, compania trebuie să răspundă și preocupărilor legate de siguranța tehnologică. Chiar în prospectul de listare, reprezentanții Anthropic au recunoscut că sistemele avansate de inteligență artificială pot dezvolta comportamente imprevizibile și pot evolua într-un ritm mai rapid decât capacitatea actuală de supraveghere. În următoarele săptămâni, parcursul acțiunilor Anthropic pe bursă va rămâne un barometru esențial pentru încrederea investitorilor în viitorul întregii industrii AI.