O treaptă superioară a unei rachete SpaceX, rămasă în spațiu după lansarea a două module lunare în ianuarie 2025, urmează să se izbească miercuri de suprafața Lunii. Corpul rachetei se deplasează cu peste 8.700 de kilometri pe oră, iar impactul este așteptat în apropierea craterului Einstein, pe partea vizibilă de pe Pământ, potrivit Associated Press.

Specialiștii estimează că lovitura va forma un crater cu un diametru de aproximativ 27 de metri și o adâncime de aproape cinci metri. Coliziunea ar urma să arunce în spațiu un nor de praf și fragmente de rocă, care ar putea rămâne vizibil cu ajutorul telescoapelor timp de câteva zeci de minute.

Treapta superioară a rachetei SpaceX fost utilizată în ianuarie 2025 pentru lansarea a două module lunare private. Unul dintre acestea a fost Blue Ghost, construit de compania Firefly Aerospace. Modulul a realizat prima aselenizare privată complet reușită.

Al doilea aparat a aparținut companiei japoneze ispace, însă s-a prăbușit în timpul încercării de aterizare pe Lună.

După separarea de cele două module, treapta rachetei a rămas în spațiu și a ajuns ulterior pe o traiectorie care o va duce direct spre suprafața selenară.

Racheta urmează să lovească Luna cu o viteză estimată la peste 8.700 km/h.

Zona probabilă a impactului se află în apropierea craterului Einstein, pe partea Lunii orientată către Pământ.

În urma coliziunii ar trebui să se formeze un crater cu diametrul de aproximativ 27 de metri și adâncimea de cinci metri.

Forța impactului va proiecta praf și rocă de la suprafața Lunii, iar norul rezultat ar putea fi observat cu telescoapele pentru o perioadă limitată.

NASA și sonda sud-coreeană Danuri vor realiza imagini ale regiunii înainte și după momentul impactului.

Comparația fotografiilor le va permite cercetătorilor să analizeze dimensiunea craterului, cantitatea de material ejectat și efectele produse asupra suprafeței Lunii.

Datele obținute vor fi folosite și pentru studierea comportamentului prafului și al fragmentelor de rocă ridicate în urma coliziunii.

Impactul nu reprezintă un pericol imediat pentru Pământ sau pentru populație.

Oamenii de știință arată însă că evenimentul atrage atenția asupra cantității tot mai mari de deșeuri spațiale și asupra necesității unei monitorizări mai bune a obiectelor aflate în apropierea Lunii. Problema devine importantă în contextul creșterii numărului de misiuni lunare cu aparate robotizate și al planurilor privind trimiterea astronauților și construirea unor baze umane.

Informațiile colectate după impact ar putea ajuta la evaluarea riscurilor pe care astfel de coliziuni le pot reprezenta pentru viitoarele misiuni și instalații de pe suprafața Lunii.