Cea mai rezistentă formă de viață de pe Pământ. Nimic nu o poate face să dispară

Există pe Pământ un microorganism, cu opt picioare, care ar putea supraviețui oricărei alte specii, inclusiv oamenilor. Și sunt oameni de știință, ce spun că ar putea să tăriască până în momentul în care Soarele va muri, conform bbc.com.

Tardigrada este o viețuitoare de 1 milimetru lungime, aproape de dimensiunea unui capăt de ac. La microscop, tardigradele, cunoscute și sub numele de urși de apă sau purcei de mușchi, sunt creaturi cu aspect înfricoșător. Fețele lor deformate, ghearele feroce și dinții ca un pumnal îi fac să arate mai mult ca un monstru de fil horror decât un animal.

Sunt atât de adaptabile aceste microorganisme încât pot să supraviețuiască și în spațiu. Oamenii de știință le studiază asiduu și încearcă să le găsească o utilitate practică. Pentru tratamentul pacienților bolnavi de cancer, care apelează la radioterapie dăunătoare. Se cercetează și efectul lor la conservarea alimentelor și a medicamentelor.

Până acum, specialiștii au identificat aproximativ 1.500 de specii de tardigrade. Strâns legate de artropode – care includ insecte și crustacee – oamenii de știință nu au stabilit încă unde exact, în ce compartiment din regnul animal, merită să fie clasificate aceste creaturi minuscule.

Tardigradele adoră să se ascundă în medii umede, unde există o mulțime de mușchi, licheni și frunze. Pot fi găsite și în grădinile caselor. Dar sunt faimoase și pentru că pot supraviețui în locuri extrem de neospitaliere. Au fost descoperite la altitudini extreme în munții din Himalaya, pe fundul oceanului, în Antarctica și chiar în izvoarele termale japoneze, care sunt foarte acide.

În 2007, în urma unui experiment accidental, tardigradele au devenit primele animale cunoscute care au supraviețuit după ce au fost trimise în. Când satelitul pe care călătoreau s-a întors pe Pământ, oamenii de știință au descoperit că multe specimene – dar nu toate – au supraviețuit. Unele dintre femele au depus chiar ouă în spațiu, iar puii proaspăt eclozați erau sănătoși.

Oamenii de știință le-au testat limitele de supraviețuire, în urma mai multor teste. S-a aflat că tardigradele pot rezista la o cantitate uriașă de radiații – de până la 1.000 de ori doza letală pentru oameni. Ele pot face față, de asemenea, dacă sunt încălzite la 150C sau înghețate la doar 0,01C peste zero absolut.

2021, cercetătorii au tras chiar și gloanțe cu tardigrade în interior pentru a vedea dacă ar putea supraviețui impactului. Studiul a arătat că tardigradele ar putea supraviețui trăgării cu viteze de până la 900 m pe secundă (3.000 km pe oră), ceea ce este mai rapid decât un glonț tras dintr-o armă tipică.