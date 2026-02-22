Una dintre cele mai vechi boli care au făcut ravagii în istoria omenirii: Tifosul exantematic, spaima războaielor

Tifosul exantematic, cauzat de Rickettsia prowazekii, este una dintre cele mai vechi boli pestilente ale omenirii. Boala este transmisă omului de către păduchiul organismului Pediculus humanus corporis și este considerată și azi o amenințare majoră de către autoritățile de sănătate publică, conform journals.asm.org.

Iar asta în ciuda eficacității antibioticelor, deoarece condițiile sanitare precare sunt favorabile proliferării păduchilor. Tifosul exantematic au făcut casă bună cu dezastrele care au avut un impact uriaș asupra umanității și a determinat. Această boală a secerat mai mulți soldați, în istorie, decât orice combatant advers. Și a decis soarta unor mari conflicte.

Detectarea, identificarea și caracterizarea microorganismelor din rămășițele antice, prin paleomicrobiologie, a permis diagnosticarea focarelor epidemice de tifos din trecut. Procesul a avut la bază detectarea R. prowazekii. Diverse tehnici, inclusiv microscopia și imunodetecția, pot fi utilizate în paleomicrobiologie, dar majoritatea datelor au fost obținute prin utilizarea tehnicilor moleculare bazate pe PCR pe probe de pulpă dentară.

Paleomicrobiologia a permis identificarea primului focar de tifos epidemic în secolul al XVIII-lea, în contextul unui mare război paneuropean din orașul Douai, Franța. Și a susținut ipoteza că tifosul a fost importat în Europa de soldații spanioli care se întorceau din America. R. prowazekii a fost detectat și în rămășițele soldaților Marii Armate a lui Napoleon din Vilnius, Lituania, ceea ce indică faptul că soldații lui Napoleon aveau tifos exantematic.

În 1993, ordinul Rickettsiales a fost împărțit în trei familii: Rickettsiaceae, Bartonellaceae și Anaplasmataceae. În genul Rickettsia se găsesc două grupuri distincte, inclusiv grupul febrei peste și grupul tifosului. În grupul tifosului, cele două specii Rickettsia typhi și Rickettsia prowazekii sunt patogene la om.

R. typhi provoacă tifos murin, care este o boală transmisă de purici care apare în climatele calde.

R. prowazekii este responsabil de tifosul exantematic, o boală a lunilor reci, în care îmbrăcămintea grea și condițiile sanitare precare sunt favorabile proliferării păduchilor.

Tifosul exantematic este recunoscut pentru rata sa ridicată de mortalitate de-a lungul istoriei omenirii, în special înainte de apariția practicilor sanitare moderne și a apariția medicamentelor antimicrobiene.

Se răspândește în condiții de aglomerație și insalubritate, iar epidemiile istorice ale bolii s-au intersectat cu războaie, extreme climatice, foamete și revolte sociale.

Tifusul rămâne o amenințare în zonele muntoase rurale din America de Sud, Africa și Asia. Ca rezultat, tifosul exantematic ar putea reapărea ca o boală infecțioasă gravă în zonele lumii în care persistă conflictele sociale și programele de sănătate publică subdezvoltate. În ultimii 20 de ani, zone din Rusia, Burundi, Algeria și Peru s-au confruntat cu focare de tifos.

Se manifestă brutal după 1-2 săptămâni de la infectare, iar simptomele sunt: febră mare, dureri de cap violente (cefalee), dureri musculare/dorsale intense și o erupție cutanată caracteristică, ce începe pe trunchi și se extinde, evitând palmele și tălpile.