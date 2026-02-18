Exporturile de vin moldovenesc, sub presiune după suspendarea importurilor de carne de pasăre din Ucraina

Republica Moldova. Exporturile de vin și distilate ale Republicii Moldova către Ucraina ar putea fi afectate după ce Chișinăul a decis să suspende temporar importurile de carne de pasăre din această țară. Autoritățile estimează că o eventuală interdicție ar putea genera pierderi de circa 35 de milioane de dolari. Totuși, negocierile bilaterale sunt în desfășurare, iar protecția consumatorilor rămâne prioritatea principală, a declarat ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, într-un interviu pentru postul public de televiziune.

„Balanța comercială dintre Ucraina și Moldova este diferită de la un sector la altul. Dacă am pierde partea de vin, destinată în mare parte distilatorilor și producerii de divinuri, ar fi o pierdere semnificativă. Comunicăm constant cu furnizorii pentru a asigura garanțiile necesare și siguranța consumatorilor. Este o pierdere pentru sector, dar sperăm să nu ajungem la astfel de discuții”, a explicat ministra.

Suspendarea importurilor de carne de pasăre a fost luată pentru a proteja sănătatea consumatorilor. Ludmila Catlabuga a subliniat că importurile ar putea fi reluate treptat, însă numai sub un control mai strict.

„Prioritatea noastră numărul unu este siguranța consumatorului. Am solicitat clarificări și garanții de la partea ucraineană pentru a ne asigura că produsele care ajung pe piața noastră sunt sigure”, a spus ministra.

Sectorul avicol din Republica Moldova are o creștere rapidă și poate acoperi eventualele lipsuri de pe piață. În plus, procesatorii locali au și alte piețe de desfacere, precum Polonia și România, ceea ce reduce riscul ca piața să rămână fără carne de pasăre.

Decizia de suspendare a importurilor de carne de pasăre și produse derivate din Ucraina a fost luată de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), după ce în probele de furaje au fost găsite urme ale antibioticului metronidazol, interzis în alimentele destinate consumului uman.

Pe 9 ianuarie, ANSA a suspendat temporar și importul furajelor combinate din Ucraina, după ce în probele de ser sanguin, furaje și ouă provenite din ferme avicole au fost identificate reziduuri ale aceleiași substanțe. Tot la începutul lunii ianuarie, peste 110.000 de păsări au fost sacrificate în urma a 17 controale efectuate în depozite, ferme și abatoare din mai multe regiuni ale țării.

Autoritățile subliniază că toate aceste măsuri sunt necesare pentru protecția sănătății publice și pentru a menține încrederea consumatorilor în produsele autohtone. În același timp, negocierile cu Ucraina continuă, pentru a găsi soluții care să permită reluarea importurilor în condiții sigure și să nu afecteze exporturile de vin și distilate, un sector strategic pentru economia Republicii Moldova.