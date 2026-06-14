Republica Moldova. În una din cele mai mici state din Europa se află şi cea mai mare localitate rurală de pe continent. Este vorba despre satul Congaz din autonomia Găgăuză.

Acest record este înregistrat în Cartea Recordurilor Guinness.

Congazul se regăseşte şi în lista celor mai mari localităţi rurale din lume, fiind pe poziţia a cincea. Fiind depăşit de satele Gahmar (India), Baniachong (Bangladesh), Skokie (SUA), Kampong Ayer (Brunei).

Satul a fost fondat în 1811, atunci când găgăuzii, urmaşii turcilor selgiucizi, care s-au convertit la creştinismul ortodox, au părăsit Bulgaria și s-au stabilit în sudul Basarabiei împreună cu un grup de etnici bulgari. În perioada sovietică, anii 1940-1956, Congazul a fost centru raional.

Satul are o suprafaţă de circa 5.05 kilometri pătraţi, cu un perimetru de 11.52 km. Congaz este unicul sat din comuna cu acelaşi nume.

Localitatea se află la distanța de 23 km de municipiul Comrat și la 125 km de Chișinău.

Lungimea teritoriului este de aproximativ 8 km. Prin Congaz trece unul din drumurile strategice ale Republicii Moldova, şoseaua Chişinău – Giurgiuleşti.

Satul Congaz are peste 11.000 de locuitori. Cu zece ani în urmă satul era locuit de peste 13.000 de locuitori.

După numărul de locuitori, satul echivalează cu unele oraşe din Republica Moldova, care sunt centre raionale. Iar în raport cu unele centre raionale, cum ar fi de exemplu Basarabeasca sau Cantemir, numărul locuitorilor din Congaz este de două ori mai mare.

98 la sută din populaţia Congazului sunt găgăuzi. Restul se declară moldoveni, ruşi, ucraineni, bulgari şi romi.

Fostul deputat român, controversatul Cristian Rizea, declara că îşi trage rădăcinile din Congaz, de unde este originară bunica sa. Şi astfel a obţinut cetăţenia moldovenească când a fugit din România pentru a se eschiva de la răspundere penală.

În sat există 300 de entități economice înregistrate, inclusiv 151 de întreprinderi agricole, 10 întreprinderi industriale și de prelucrare, 4 mori, 4 mini-brutării, 83 de puncte de vânzare cu amănuntul, 38 de magazine alimentare, 5 benzinării și altele.

Satul Congaz găzduiește cinci instituţii de menire socială: 5 grădinițe, 2 licee, 2 săli de sport, 1 tabără de vacanță, un centru comunitar, 6 biblioteci și un centru de sănătate.

Lungimea drumurilor este de 36,0 km, dintre care 26,0 km sunt asfaltate. Fondul locativ al satului totalizează 309.000 de metri pătrați.

În sat există 3.200 de case și apartamente, dintre care 1.908 (59,6%) au alimentare centralizată cu apă, iar 2.600 (81,3%) au gaz. Satul are 9 fântâni arteziene, dintre care 7 sunt operaționale, și 420 de foraje, dintre care 4 îndeplinesc standardele sanitare.

Infrastructura de canalizare din sat este practic inexistentă; doar 2,7% din locuințe sunt conectate la rețeaua de canalizare.

Acum doi ani, localitatea a devenit faimoasă prin faptul că aici s-a deschis primul complex turistic din Moldova în stil găgăuz – Gagauz Sofrasi. Aici, pe strada Lenin din sat, poți gusta bucate gătite la foc încet, așa cum se făceau acum o sută de ani, vinuri roșii și albe, gustul cărora îți rămâne în memorie încă mult timp. Aici poți să stai în căsuțe din lut acoperite cu stuf, așa cum locuiau cândva oamenii de la sudul Moldovei.

O atracţie turistică o reprezintă şi lacul de acumulare Congaz, unul din cele mai mari din sudul ţării.

La marginea satului se găseşte GagauziaLand, centrul de divertisment construit de Ilan Şor. După ce anul trecut controversatul afacerist a declarat că se retrage din viaţa politică şi economică a Republicii Moldova, GagauziaLand a fost închis.