Alexandru Zidaru, cunoscut în mediul online sub pseudonimul „Makaveli”, a fost reținut de poliția economică, sub acuzația de evaziune fiscală. După 24 de ore a fost eliberat sub control judiciar.

Dosarul de evaziune fiscală era vechi de un an, fiind cel legat de campania online a lui Călin Georgescu.

Jurnalistul România TV, Victor Ciutacu, susține că întreaga operațiune ar fi, de fapt, o metodă de intimidare, declanșată după ce TikTokerul a depus plângeri împotriva unor personaje influente din spațiul public. În speță împotriva lui Maricel Păcuraru, patronul din umbră de la Realitatea Plus.

„Marea vină a tiktokerului Makaveli, acest Pablo Escobar de social media, e că a depus un denunț împotriva găștii lui Maricel Păcureanu și că, înainte și după ce a făcut-o, a dat din casă, de-a umplut toate rețelele sociale.”, spune Ciutacu.

Alexandru Zidaru a fost ridicat de mascați și reținut pentru 24 de ore, autoritățile acuzându-l pe acesta, alături de alți creatori de conținut, că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 100.000 de euro, sume provenite din activitatea de pe social media.

Ciutacu atrage atenția asupra unui detaliu suspect: reținerea a fost anticipată cu o zi înainte, de la Monte Carlo, de către o altă figură controversată din mediul online, Cristian Rizea.

Acesta deși are datorii uriașe la stat, se află în libertate: „Absolut întâmplător, săltarea și reținerea lui au fost anunțate din cafeneaua de turiști fraieri de la Monte Carlo, cu o zi în avans, de vizionarul pușcăriaș Rizea, săgeata lui Maricel Păcuraru, alt pușcăriaș ăsta, dar liber ca pasărea cerului.”

Jurnalistul sugerează că motivul real al reținerii nu ar fi exclusiv fiscal, ci faptul că Zidaru a devenit un „denunțător” periculos.

Makaveli a expus public modul de operare al unor persoane influente, prezentând dovezi privind plăți primite pentru campanii electorale și detalii despre șantaje și presiuni politice sub acoperirea unor instituții media.

Deși Ciutacu subliniază că nu îl consideră pe Zidaru un „erou” și amintește de conflictele anterioare pe care le-a avut cu acesta, jurnalistul recunoaște că dezvăluirile făcute de tiktoker au fost „o muncă sanitară utilă”.

„Makaveli nu e nici pe departe vreun erou. Eu sunt ultimul care l-ar cauționa; m-a bălăcărit pe TikTok, pe hoții de cai, mi-a pus în cap toți postașii suveraniști... Dar, una peste alta, a efectuat o muncă sanitară extrem de utilă într-o societate normală la cap.”, conchide jurnalistul.

„Makaveli a plătit pentru că dușmanii lui trebuie să-i ia frica, lui și tuturor celor care, conform legislației fiscale, sunt beneficiarii reali ai afacerilor orchestrate în umbră”, a concluzionat Victor Ciutacu.