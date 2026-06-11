Virgil Alexandru Zidaru, cunoscut în mediul online sub numele de Makaveli, a fost audiat joi de polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice (DICE), într-un dosar care vizează suspiciuni de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală. Potrivit anchetatorilor, influencerul este suspectat că nu ar fi declarat integral veniturile obținute din activitatea desfășurată pe platformele de socializare.

Makaveli a devenit cunoscut după implicarea sa în campania electorală a lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din 2024.

Potrivit informațiilor comunicate de Poliția Română, acțiunea are loc în cadrul operațiunii JUPITER, desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.

Anchetatorii susțin că persoanele vizate în dosar ar fi ascuns în mod repetat și nu ar fi declarat veniturile generate din activitatea de creator de conținut pe platformele de social media.

Conform datelor din anchetă, suma totală a veniturilor care nu ar fi fost declarate se ridică la 3.324.147 de lei. În aceste condiții, prejudiciul estimat pentru bugetul general consolidat al statului este de aproximativ 574.000 de lei.

Poliția a anunțat că au fost puse în aplicare patru mandate de aducere pe numele unor persoane cercetate în dosar.

Potrivit unuor surse, pe lângă Makaveli, la audieri urmează să ajungă și alte trei persoane. Anchetatorii verifică suspiciuni potrivit cărora influencerul ar fi utilizat datele acestora pentru a transfera în țară sumele obținute din activitatea online, fără ca veniturile să apară oficial pe numele său.

În această etapă a anchetei, polițiștii desfășoară activități pentru stabilirea situației de fapt, audierea persoanelor implicate și instituirea unor măsuri asigurătorii în vederea recuperării prejudiciului estimat.

Virgil Alexandru Zidaru a devenit cunoscut în special pe platforma TikTok, unde a adunat o comunitate numeroasă de urmăritori. La un moment dat și-a anunțat intenția de a candida la Primăria Capitalei, însă ulterior s-a retras din cursă.

Numele său a fost asociat puternic cu campania electorală a lui Călin Georgescu din 2024. Makaveli s-a numărat printre influencerii care au promovat mesajele candidatului și au încercat să mobilizeze electoratul tânăr prin intermediul rețelelor sociale.

Relația dintre Makaveli și Călin Georgescu s-a deteriorat însă în 2025. După ce ani de zile s-a poziționat de partea acestuia, influencerul a lansat mai multe atacuri publice la adresa fostului candidat la alegerile prezidențiale.

Într-una dintre intervențiile sale online, Makaveli l-a acuzat pe Georgescu că și-a abandonat susținătorii în momentele dificile și că s-a distanțat de influencerii care îi promovau mesajele.

„Tu ești trădătorul, tu ne-ai vândut pe noi, tu ne-ai lăsat pe noi pe drum”, afirma Makaveli într-un mesaj devenit viral pe rețelele sociale.

Influencerul susținea că ruptura s-a produs după ce Călin Georgescu a declarat public că nu dorește să fie asociat cu anumite ieșiri și atacuri lansate de susținătorii săi din mediul online.