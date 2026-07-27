Adrian Severin, avertisment privind România: „Suntem în război”

Riscurile de securitate din apropierea României devin tot mai apăsătoare, pe fondul incidentelor cu drone și al atacurilor asupra infrastructurii folosite pentru transportul petrolului. Invitat în podcastul realizat de Robert Turcescu, Adrian Severin, fost ministru de Externe, a explicat de ce consideră că România este deja implicată în conflict, cum ar ajunge să „lupte pe două fronturi” și de ce se așteaptă la o escaladare, nu la o calmare a situației.

Întrebat cum mai poate fi privită relația româno-ucraineană în aceste condiții, Adrian Severin a răspuns că, în opinia sa, principala problemă se află în interiorul României.

„Eu cred că tot ce a fost de spus s-a spus. S-a spus de mult, s-a spus mai înainte. Problema nu e nici Zelenski, nici Putin, nici nimeni. Problema este Nicușor Dan și, de fapt, nici Nicușor Dan nu este problema. Problema suntem noi, care încă nu l-am scos de la Cotroceni și încă nu am pus pe cineva care trebuie să conducă această țară, fiind și doritor să o facă, și capabil să o facă, și în măsură să o facă”, a declarat Adrian Severin.

Fostul ministru a susținut apoi că România nu se mai află doar în apropierea unui conflict, ci ar fi deja implicată în acesta.

„E război. Lumea încă e cu gândul la războaiele pe care le-a citit în poveștile copilăriei”, a spus Severin. „Nu într-un război. Suntem în război și la război e ca la război. Tot ceea ce se întâmplă este rezultatul ăsta. Nu este însă un război de nevoie, ci este un război din dorință, din alegere. Noi dorim, și prin noi spun România, și să nu ne mai distanțăm. Avem conducătorii pe care îi lăsăm să stea acolo”, a afirmat acesta.

Adrian Severin a adăugat că responsabilitatea nu le-ar aparține exclusiv celor aflați în funcții de conducere.

„Câtă vreme noi vom lăsa să stea acolo, noi suntem în război, nu domnul Nicușor Dan. Haideți să nu ne mai delimităm de domnul Nicușor Dan. Domnul Nicușor Dan e acolo numai prin acceptarea noastră”, a continuat fostul ministru.

În continuarea discuției, Adrian Severin a afirmat că actualul conflict s-ar îndrepta spre o escaladare.

„Iertați-mă, dar spun asta și pentru că acest război merge spre intensificare, nu spre calmare. Aici putem vorbi foarte multe lucruri. Nu e nevoie să scufunzi navele, e suficient să umble dronele pe acolo pentru ca nicio companie de asigurare să nu mai asigure transportul și niciun cărăuș să nu-și mai asume riscul de a trece pe acolo”, a declarat acesta.

Potrivit explicațiilor sale, simpla existență a unui pericol în apropierea rutelor de transport poate determina firmele să refuze asigurarea sau efectuarea curselor.

„Dacă mai și lovești portul sau dacă mai și lovești nava, lucrurile sunt și mai clare, mai grave”, a adăugat Adrian Severin. „Mai mult decât atât, hai să nu ne mai ascundem după degete. Noi înarmăm inamicul nostru. Este foarte, foarte clar. O asemenea nebunie nu o mai poate pricepe nimeni”, a spus Severin.

El a invocat și un principiu de drept latin, explicând că o greșeală extrem de gravă poate fi considerată echivalentă cu intenția.

„Culpa lata dolus equiparatur. Adică culpa, greșeala mare, maximă, pe care nici cel mai tâmpit om nu ar face-o, echivalează cu reaua intenție, cu reaua-credință”, a declarat Adrian Severin.

Robert Turcescu a revenit și a precizat că se referă atât la dronele care au intrat în spațiul aerian românesc, cât și la atacurile asupra conductei prin care ajunge petrolul în România.

În răspuns, Adrian Severin a susținut că România s-ar afla într-o confruntare cu ambele părți implicate în conflict.

„Dumneavoastră vedeți că noi de fapt luptăm pe două fronturi în acest moment. Noi luptăm pe frontul cu Rusia, este foarte limpede că am încălcat absolut toate normele neutralității”, a afirmat fostul ministru.

Acesta a continuat susținând că, din perspectiva sa, România s-ar afla deja în război cu Rusia.

„Față de Rusia, noi suntem în război. Clar! Și atunci Rusia este îndreptățită măcar să trimită niște drone de avertisment, măcar să ne atragă atenția: măi, treziți-vă, că într-o zi va trebui chiar să facem cele care se fac în război”, a declarat Severin.

Imediat după această afirmație, fostul ministru a susținut că România s-ar afla, în același timp, și într-un conflict cu Ucraina.

„Pe de altă parte, suntem în război cu Ucraina. Și vedem lucrul acesta și la modul cel mai propriu, pentru că Ucraina nu ne menajează în așa-zisa ei dispută cu Rusia, ci, dimpotrivă, ne face viața și mai grea”, a spus Adrian Severin.

Discuția a continuat cu ipoteza unui atac cu drone care ar provoca victime în România. Robert Turcescu l-a întrebat pe Adrian Severin ce s-ar întâmpla dacă o dronă prezentată drept rusească, dar a cărei proveniență nu ar putea fi stabilită cu certitudine, ar lovi un bloc de locuințe.

„Eu mă gândesc la momentul la ce facem noi dacă va trebui să constatăm că o dronă, teoretic rusească, practic însă poate fi și ucraineană, a omorât șapte cetățeni români”, a spus Robert Turcescu.

Adrian Severin a răspuns că un asemenea eveniment ar provoca o reacție emoțională puternică în România.

„Bineînțeles, emoțiile vor fi enorme. Nu știu ce să spun. Din fericire, din nefericire, nu suntem în stare să reacționăm. Eu mai știu dacă mai avem încă un pilot emerit și câte proiectile mai avem în dotare și așa mai departe. Dar emoția va fi foarte mare”, a declarat acesta.

Fostul ministru a susținut apoi că Volodimir Zelenski ar avea doar două opțiuni: încheierea conflictului prin capitulare sau extinderea crizei în jurul Ucrainei.

„Domnul Zelenski are posibilitatea doar să încheie războiul prin capitulare sau să mizeze absolut toți banii, cum s-a zis, să joace de toți banii, adică să facă ravagii de jur împrejur”, a afirmat Adrian Severin.

În continuare, acesta a susținut că liderul de la Kiev ar încerca să implice alte state în război.

„Dacă el a decis să nu capituleze, capitulare care este impusă de raportul de forțe, în condițiile acestea nu are alte soluții decât să ne implice pe noi în război. Și asta face mereu”, a spus Severin.

Acesta a invocat exemplul Poloniei și a afirmat că România ar fi devenit punctul vulnerabil al flancului estic.

„A încercat să o facă cu Polonia. Polonia a știut să pună piciorul pe frână la timpul potrivit și, din cauza asta, vedeți că nu mai zboară drone prin Polonia. În schimb, România este punctul vulnerabil, călcâiul lui Ahile, și se încearcă asta”, a continuat fostul ministru.

Robert Turcescu a insistat asupra scenariului în care dronele ar provoca victime și l-a întrebat pe invitat care ar fi reacția NATO.

„Dacă vor fi victime, Doamne ferește, dar dacă vor fi victime, zece români, opt, trei sau unul, care va fi poziția NATO față de o astfel de situație?”, a întrebat realizatorul.

Adrian Severin a răspuns că, în opinia sa, România ar fi țara aleasă într-un asemenea scenariu deoarece nu beneficiază de suficient respect internațional.

„Atunci întrebarea era în felul următor: pe cine ar ataca Rusia? Că era mereu această preocupare. Pe cine ar alege? Spre nord ar merge? Spre Polonia? Spre țările baltice? Sau spre sud, spre România în principal? Și răspunsul meu a fost clar: România”, a spus Severin. „De ce? Pentru că pentru români nu plânge nimeni, domnule Turcescu. Nu șapte români să moară, o mie de români să moară, zece mii. E situația tragică în care ne găsim și trebuie să ne trezim. Pentru noi nu plânge nimeni”, a afirmat Adrian Severin.

Acesta a adăugat că eventualele victime ar provoca reacții în interiorul țării, dar nu și un sprijin internațional suficient.

„Oricât de mulți am fi cei care ne-am îngrozi și am plânge pentru acești români morți, nicio țară membră sau nemembră NATO, UE și așa mai departe nu plânge pe umărul României”, a mai spus fostul ministru.