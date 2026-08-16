Autoritățile din Grecia iau în calcul controale mai stricte ale instalațiilor și aparatelor electrice din unitățile de cazare, după moartea unui adolescent irlandez de 17 ani. Tânărul a murit electrocutat în timp ce făcea duș, pe insula Kimolos, potrivit The Guardian.

Incidentul s-a produs pe 9 august, la doar trei zile după sosirea adolescentului pe insulă. Potrivit sursei citate, tânărul ar fi murit pe loc în momentul în care a ridicat capul dușului din suport.

Agapitos Xanthis, un medic din Kimolos, a atras atenția asupra gravității situației și a relatat ce i-ar fi povestit mama adolescentului.

„Suntem norocoși că nu au existat două decese cauzate de electrocutare”, a declarat Agapitos Xanthis, care a povestit că mama băiatului a simțit la rândul său o tensiune atunci când a încercat să îl ajute.

Poliția elenă a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care adolescentul a fost electrocutat. Verificările vizează încălzitorul de apă al imobilului, dar și instalația electrică a locuinței.

„Casa a fost izolată și am solicitat un expert independent să vină și să inspecteze instalația electrică. Se crede că tabloul de siguranțe ar fi putut să nu fi avut o supapă de siguranță”, a adăugat acesta.

Ancheta urmează să stabilească dacă instalația respecta normele de siguranță și dacă existau defecțiuni care ar fi putut duce la tragedie.

Cazul a căpătat o nouă dimensiune după ce s-a aflat că primarul din Kimolos, Konstantinos Vendouris, care este electrician profesionist, semnase în 2024 certificatul privind instalația electrică a proprietății.

Familia adolescentului a anunțat că intenționează să depună plângere în urma tragediei.

„Actualul primar se confruntă cu o răspundere penală uriașă”, a declarat avocatul familiei.