Cazările din Grecia, sub lupa autorităților după moartea unui adolescent aflat în vacanță. Turistul s-a electrocutat în duș
- Mădălina Sfrijan
- 16 august 2026, 22:06
Autoritățile din Grecia iau în calcul controale mai stricte ale instalațiilor și aparatelor electrice din unitățile de cazare, după moartea unui adolescent irlandez de 17 ani. Tânărul a murit electrocutat în timp ce făcea duș, pe insula Kimolos, potrivit The Guardian.
Cazările din Grecia, verificate mai strict după moartea unui
Incidentul s-a produs pe 9 august, la doar trei zile după sosirea adolescentului pe insulă. Potrivit sursei citate, tânărul ar fi murit pe loc în momentul în care a ridicat capul dușului din suport.
Agapitos Xanthis, un medic din Kimolos, a atras atenția asupra gravității situației și a relatat ce i-ar fi povestit mama adolescentului.
„Suntem norocoși că nu au existat două decese cauzate de electrocutare”, a declarat Agapitos Xanthis, care a povestit că mama băiatului a simțit la rândul său o tensiune atunci când a încercat să îl ajute.
Poliția verifică instalația electrică
Poliția elenă a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care adolescentul a fost electrocutat. Verificările vizează încălzitorul de apă al imobilului, dar și instalația electrică a locuinței.
„Casa a fost izolată și am solicitat un expert independent să vină și să inspecteze instalația electrică. Se crede că tabloul de siguranțe ar fi putut să nu fi avut o supapă de siguranță”, a adăugat acesta.
Ancheta urmează să stabilească dacă instalația respecta normele de siguranță și dacă existau defecțiuni care ar fi putut duce la tragedie.
Tragedie în Grecia. Primarul din Kimolos semnase certificatul instalației
Cazul a căpătat o nouă dimensiune după ce s-a aflat că primarul din Kimolos, Konstantinos Vendouris, care este electrician profesionist, semnase în 2024 certificatul privind instalația electrică a proprietății.
Familia adolescentului a anunțat că intenționează să depună plângere în urma tragediei.
„Actualul primar se confruntă cu o răspundere penală uriașă”, a declarat avocatul familiei.