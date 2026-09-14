Șoferii care circulă în Grecia trebuie să fie atenți nu doar la regulile de circulație, ci și la modul în care se comportă față de ceilalți participanți la trafic. Noul Cod Rutier elen sancționează comportamentele agresive sau ofensatoare, iar în anumite situații un conflict pornit la volan poate avea inclusiv consecințe penale, scrie newsauto.gr.

Legea 5209/2025, aflată în vigoare din septembrie 2025, prevede că șoferii trebuie să se comporte civilizat față de pietoni și față de ceilalți conducători auto.

Aceeași obligație se aplică și șoferilor de taxi, autobuze, mijloace de transport în comun și vehicule turistice în relația cu pasagerii.

Încălcarea obligației de a avea un comportament civilizat este încadrată în categoria comportamentelor antisociale. Pentru o astfel de abatere, sancțiunea poate consta într-o amendă de 150 de euro și reținerea permisului de conducere.

Legea nu prevede, pentru această situație, și reținerea plăcuțelor de înmatriculare sau a certificatului de înmatriculare. Nu există însă o listă exactă de gesturi sau expresii care duc automat la sancțiune. Prin urmare, o discuție aprinsă între doi șoferi nu înseamnă automat că unul dintre ei va fi amendat. Contează împrejurările în care are loc incidentul și felul în care este manifestat comportamentul.

Un claxon folosit agresiv, o înjurătură sau un gest jignitor pot fi însă interpretate drept încălcări ale obligației de comportament civilizat în trafic.

Pentru aplicarea sancțiunii nu este necesar să se producă un accident, să existe pagube materiale sau să fie rănită o persoană. Este suficient ca autoritățile să constate abaterea.

Consecințele pot fi mai serioase atunci când gesturile sau cuvintele folosite depășesc nivelul unei simple abateri rutiere. Dacă un șofer, prin ceea ce spune sau face, aduce atingere onoarei sau demnității unei alte persoane, poate fi luată în calcul infracțiunea de insultă prevăzută de articolul 361 din Codul Penal elen.

În forma actuală a legii, insulta simplă poate fi sancționată cu închisoare de până la șase luni sau amendă. Dacă fapta este comisă în public, pedeapsa poate ajunge la un an de închisoare sau amendă. Nu orice ceartă între șoferi ajunge însă automat în instanță. Pentru declanșarea procedurii penale este necesară o plângere din partea persoanei vătămate, care trebuie depusă în termen de trei luni de la incident.

Suma de 1.500 de euro vehiculată uneori în legătură cu această infracțiune nu reprezintă o amendă penală fixă stabilită de Codul Penal.

În cazul în care se aplică o sancțiune financiară, valoarea acesteia este stabilită potrivit regulilor generale și în funcție de circumstanțele fiecărui caz.

Situația se poate complica și mai mult dacă disputa trece de la insulte la amenințări concrete cu violența sau cu săvârșirea unei alte fapte ilegale.

Într-un asemenea caz poate intra în discuție și infracțiunea de amenințare. Pentru forma de bază, legea din Grecia prevede pedeapsa cu închisoare de până la un an sau amendă. Și în această situație este necesară o plângere din partea persoanei vătămate.

Persoana care consideră că a suferit un prejudiciu poate merge și în instanța civilă și poate solicita despăgubiri pentru prejudiciul moral.

Nu există un cuantum fix pentru astfel de despăgubiri. Instanța stabilește suma în funcție de gravitatea faptei, de împrejurările concrete și de amploarea prejudiciului.

Comportamentul agresiv la volan nu este întâlnit doar în Grecia. Cel mai recent indice european privind comportamentul responsabil la volan, publicat în mai 2026, arată că aproape jumătate dintre șoferii europeni recunosc că au înjurat cel puțin o dată un alt conducător auto.

Alți 45% spun că folosesc excesiv claxonul, iar 28% recunosc că au condus intenționat foarte aproape de vehiculul unui șofer care îi enervase. 17% dintre cei chestionați afirmă că au coborât din mașină pentru a se confrunta direct cu un alt conducător auto.

Un conflict verbal poate escalada rapid. Un șofer nervos poate frâna brusc, poate face o manevră periculoasă, poate accelera sau poate începe să urmărească un alt vehicul.

O dispută începută de la un claxon, o înjurătură sau un gest poate ajunge astfel, în câteva secunde, la un incident rutier grav.