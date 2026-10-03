Actorii Matthew McConaughey și Woody Harrelson, din nou în centrul unui mister de familie. De ce refuză testul ADN

O poveste care a făcut înconjurul lumii în 2023 revine în atenția publicului. Matthew McConaughey și Woody Harrelson ar putea fi frați biologici, însă niciunul dintre cei doi actori nu a făcut până acum testul ADN care ar putea lămuri misterul. Între timp, Hollywoodul a transformat această ipoteză într-un serial de televiziune.

Povestea celor doi actori americani Matthew McConaughey și Woody Harrelson a revenit în atenția presei internaționale, la trei ani după ce posibilitatea ca ei să fie frați biologici a stârnit numeroase reacții, mai ales la Hollywood.

Subiectul este din nou discutat în publicațiile americane și pe rețelele sociale, odată cu lansarea serialului „Brothers”, în care cei doi interpretează versiuni fictive ale propriilor persoane. Producția, lansată pe Apple TV+ pe 23 septembrie 2026, pornește chiar de la zvonul care i-a adus în centrul atenției în urmă cu trei ani.

Deși serialul tratează povestea într-o manieră comică, întrebarea care a generat-o rămâne fără răspuns: sunt sau nu cei doi actori frați? Între ei este o diferență de 8 ani, iar astăzi Woody are 65 de ani, iar Matthew - 57.

O dezvăluire făcută de mama lui Matthew McConaughey

Totul a pornit de la o conversație purtată în Grecia, în timpul unei vacanțe în care cei doi actori se aflau împreună cu familiile lor.

Matthew McConaughey a povestit că mama sa, Mary Kathleen „Kay” McConaughey, i-a spus lui Woody Harrelson că îl cunoscuse pe tatăl acestuia, Charles Harrelson.

Remarca a atras atenția celor doi, mai ales după tonul mamei. Apoi au început să analizeze perioada în care s-ar fi putut produce o eventuală relație între părinții lor.

În perioada nașterii lui Matthew, mama sa și presupusul său tată, James McConaughey, treceau printr-o perioadă dificilă a relației, fiind despărțiți. În același timp, Charles Harrelson s-ar fi aflat într-o permisie din închisoare, unde executa o pedeapsă grea fiindcă împușcase un judecător.

Această coincidență a alimentat suspiciunile că între mama lui Matthew și tatăl lui Woody ar fi putut exista o relație.

Nici asemănarea fizică dintre cei doi actori nu a trecut neobservată. De-a lungul timpului, Matthew și Woody au povestit că inclusiv membrii familiilor lor i-au confundat în fotografii.

De ce nu au făcut nici acum testul ADN

În 2023, Woody Harrelson s-a arătat interesat de posibilitatea efectuării unui test ADN. Matthew McConaughey, în schimb, a explicat că rezultatul ar putea avea consecințe emoționale importante pentru el.

Actorul din „Interstellar” a mărturisit că, după mai bine de cinci decenii în care l-a considerat pe James McConaughey tatăl său biologic, un sportiv desăvârșit, ar fi dificil să afle că lucrurile ar putea sta altfel.

În septembrie 2026, în timpul promovării noului serial, subiectul a revenit în interviurile acordate presei americane.

Woody Harrelson continuă să fie deschis efectuării testului. Matthew McConaughey, deși nu exclude complet această posibilitate, nu pare pregătit să facă pasul.

Într-un interviu recent, Harrelson a explicat că înțelege reticența prietenului său, dar consideră că un asemenea rezultat ar putea însemna și descoperirea unei noi legături de familie. Probabil lui Matthew îi e teamă să afle că e fiul unui criminal, iar această veste s-ar revărsa cu consecințe nebănuite și asupra celor trei copii ai săi.

Deocamdată, însă, nu există niciun rezultat ADN care să confirme sau să infirme ipoteza.

Un mister de familie transformat în serial la Hollywood

Povestea a devenit acum subiectul serialului „Brothers”, o producție de comedie în care cei doi actori apar alături de familiile lor.

Acțiunea pornește de la relația apropiată dintre cei doi prieteni și de la posibilitatea ca aceștia să fie frați biologici. În serial, familiile lor ajung să locuiască împreună la ferma lui Matthew McConaughey din Texas.

Producția este inspirată de zvonul real, dar nu oferă un răspuns la întrebarea privind paternitatea.

Lansarea sa a readus subiectul în atenția publicațiilor americane, care au reluat declarațiile celor doi actori și au analizat motivele pentru care testul ADN nu a fost efectuat.

Matthew McConaughey și Woody Harrelson sunt prieteni de zeci de ani. Cei doi au jucat împreună în mai multe producții, printre care serialul „True Detective”, difuzat de HBO în 2014.

În ciuda speculațiilor privind o posibilă legătură biologică, relația lor de prietenie a rămas neschimbată, iar familiile lor chiar sunt unita de parcă ar fi frați.

Până când vor decide să facă testul ADN, misterul va continua să alimenteze atât curiozitatea publicului, cât și interesul industriei de la Hollywood.