Anchetatorii germani bănuiesc un membru al serviciului rus de informaţii militare (GRU) de participare la pregătirea unui atac hibrid pe aeroportul din Leipzig. Incidentul a avut loc în luna august și a implicat o dronă încărcată cu explozibili. Informațiile au fost făcute publice de cotidianul Welt am Sonntag și preluate de AFP.

Conform publicației germane, cetățeanul rus Oleg Le, identificat ca membru GRU, este suspectat de coordonarea logisticii acestui plan de atac care viza infrastructura din estul Germaniei.

În cadrul aceleiași investigații, autorităţile au identificat de asemenea un al doilea suspect, un cetăţean belarus pe nume Andrei Ka.

Anchetatorii au reconstruit o parte din traseul parcurs de Oleg Le. Acesta a ajuns în Germania venind din Turcia, iar ulterior a părăsit țara de pe aeroportul din Berlin cu destinația Serbia. În prezent, se crede că acesta s-ar afla din nou pe teritoriul Rusiei. Deși autorităţile ştiau la sosirea sa că Oleg Le avea legături cu GRU, el nu a fost plasat sub supraveghere după intrarea în Germania.

Traseul a fost marcat și de restricțiile severe de deplasare existente în prezent, având în vedere că legăturile aeriene directe între Rusia şi Germania sunt suspendate de la invazia rusă la scară mare în Ucraina din 2022.

Identificarea celor doi suspecți a fost posibilă datorită urmelor de ADN găsite pe aeroport. În ceea ce privește materialele periculoase, anchetatorii iau în calcul ipoteza ca explozibilii utilizaţi în incidentul cu dronă să fi fost transportaţi în Germania ascunşi în camioane care au tranzitat Bulgaria şi Serbia.

Drona a fost descoperită târziu în cursul serii de 4 august în zona securizată rezervată operaţiunilor de transport de marfă pe aeroportul din Leipzig. Dispozitivul se afla în apropierea unui avion cargo ucrainean. Amplasamentul este unul strategic, deoarece aeroportul din Leipzig serveşte drept platformă pentru transportul de material militar.

Descoperirile făcute de anchetatori au determinat Berlinul să acuze Rusia de implicare şi să anunţe mai multe măsuri, între care închiderea consulatului rusesc la Bonn şi unui centru cultural rus la Berlin.

De cealaltă parte, Rusia a dezminţit orice implicare. Poziția autorităților germane rămâne rezervată în privința detaliilor operative. Un purtător de cuvânt al Oficiului federal de protecţie a Constituţiei (BfV), serviciul de informaţii interne german, a declarat pentru AFP că nu poate comenta aceste informaţii „din cauza anchetei în curs”.

Cazul se înscrie într-un context de securitate tot mai tensionat. Germania, unul dintre principalii susţinători ai Ucrainei de la invazia Rusiei, se confruntă cu o înmulţire a actelor de sabotaj, atacuri cibernetice şi alte tentative de atac, Moscova fiind în general suspectată.