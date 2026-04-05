Procurorii au un prim suspect în cazul uciderii medicului anestezist Cristian Staicu. O femeie de 40 de ani, dusă la audieri. Update

Anchetatorii au efectuat, duminică dimineață, o percheziție în județul Ilfov la locuința unei femei suspectate de omor, fiind primul suspect identificat în cazul asasinării medicului anestezist Cristian Staicu.

„A fost pus în aplicare un mandat de percheziție domiciliară la adresa suspectei de omor, în vârstă de aproximativ 40 de ani”, au precizat surse din anchetă. Femeia a fost condusă lasediul Serviciului Omoruri, unde anchetatorii vor decide măsurile legale ce vor fi dispuse.

Cristian Staicu, în vârstă de 72 de ani, a fost înjunghiat și incendiat în propriul apartament din cartierul Vitan, situat în sectorul 3 al Bucureștiului. Incendiul a izbucnit marți seară, 31 martie, iar scara blocului de 8 etaje s-a umplut de fum. Mai mulți locatari au fost evacuați, iar două persoane au ajuns la spital cu intoxicație.

Intervenția pompierilor a scos la iveală decesul medicului, care prezenta leziuni cauzate de flăcări, dar și semne evidente de agresiune prin înjunghiere. Ancheta ia în calcul scenariul unei crime urmate de provocarea incendiului, iar surse din anchetă au menționat ipoteze precum uciderea de către o persoană cunoscută sau în urma unui posibil jaf.

Potrivit ofițerilor Serviciului Omoruri, bărbatul a fost omorât în bucătărie, surprins de atacator. Ușa locuinței nu era forțată, iar analiza leziunilor sugerează că a fost agresat de o persoană mai tânără, probabil o femeie, după intensitatea loviturilor.

Cristian Staicu a lucrat aproape 35 de ani la Spitalul de Copii Victor Gomoiu, iar în ultimii doi ani a activat la Spitalul de Urgențe Oftalmologice din București. Victima și-a încheiat cariera medicală sâmbătă trecută, cu ultima gardă, luându-și rămas-bun de la colegi.

Medicul divorțase în trecut, dar se afla într-o relație stabilă în ultimii ani și era cunoscut ca supraviețuitor al unui cancer de laringe. Moartea sa violentă a șocat cunoscuții și vecinii, care au spus că acesta nu ar fi avut dușmani.