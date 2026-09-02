Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a declarat miercuri că problema transporturilor civile și comerciale din Marea Neagră trebuie rezolvată, în contextul intensificării atacurilor Rusiei asupra rutelor folosite pentru exporturile de cereale ucrainene. Liderul turc s-a întâlnit marți cu Vladimir Putin, iar situația din Marea Neagră s-a numărat printre temele discutate de cei doi, potrivit Reuters.

În paralel, Erdoğan a anunțat că Turcia ar lua în considerare aderarea cu drepturi depline la Organizația de Cooperare de la Shanghai, blocul de securitate condus de China și Rusia.

„Perspectiva Turciei de a deveni membru (cu drepturi depline) al organizației nu implică o ruptură față de niciun alt bloc sau față de Occident”, a declarat Erdoğan, potrivit unei transcrieri a declarațiilor pe care le-a făcut jurnaliștilor în timpul zborului de întoarcere din Kârgâzstan.

Organizația pentru Cooperare de la Shanghai are 10 membri cu drepturi depline: China, Rusia, India, Pakistan, Iran, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan și Uzbekistan. Mongolia și Afganistan au statut de observator, iar Turcia se numără printre cei 15 parteneri de dialog și este singura țară din acest grup care face parte și din NATO.

Organizația, concepută în jurul Chinei ca o contrapondere la structurile occidentale de securitate și supranumită de critici „clubul dictatorilor”, i-a reunit săptămâna aceasta la Bişkek, printre alții, pe Xi Jinping, Vladimir Putin, Aleksandr Lukașenko și mai mulți lideri din Asia Centrală.

Declarațiile au fost făcute după participarea președintelui turc la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai.

Turcia este membră NATO și, în același timp, are statutul de „partener de dialog” în cadrul organizației conduse de China și Rusia.

În marja summitului, Erdoğan s-a întâlnit marți cu președintele rus Vladimir Putin. Potrivit consilierului de securitate de la Kremlin, Yuri Ușakov, printre subiectele abordate de cei doi lideri s-a aflat și situația din Marea Neagră.

Turcia se confruntă cu probleme legate de transportul cerealelor pe rutele maritime din Marea Neagră. În declarațiile publicate miercuri de biroul său, Erdoğan a afirmat că această situație trebuie rezolvată. Problemele apar după ce Rusia s-a retras, în 2023, din „Inițiativa privind cerealele din Marea Neagră”, acordul care permisese Ucrainei să transporte 33 de milioane de tone metrice de cereale pe această rută.

Turcia și Organizația Națiunilor Unite au încercat anterior să medieze reluarea acordului cu Rusia, însă demersurile nu au avut succes.

În ultima perioadă, Rusia și-a intensificat atacurile asupra rutelor folosite pentru transportul cerealelor ucrainene din Marea Neagră, în plin sezon al recoltelor. În aceste condiții, Ucraina este obligată să caute rute alternative pentru a-și menține exporturile.

„Siguranța tuturor transporturilor maritime civile din Marea Neagră este importantă pentru noi. Confruntările dintre părți nu ar trebui să se agraveze până la un punct în care să pună în pericol siguranța civililor și a activităților comerciale. Trebuie să rezolvăm această problemă”, a declarat Erdoğan, miercuri.

Poziția Turciei diferă însă de cea exprimată de Moscova.

Viceministrul rus de Externe, Alexander Grushko, a declarat miercuri că Rusia nu vede „niciun motiv pentru reluarea acordului privind cerealele din Marea Neagră”.

Erdoğan a vorbit și despre efectele situației asupra continentului african.

Președintele Turciei a afirmat că există și o criză a cerealelor în Africa și că trebuie creat un mecanism înainte ca situația să se agraveze.