Moscova avertizează că urmează o nouă etapă a atacurilor asupra infrastructurii civile din Ucraina. Ministerul rus al Apărării a anunțat duminică faptul că armata pregătește lovituri de amploare împotriva obiectivelor din sectorul energetic ucrainean, prezentând operațiunea drept un răspuns la atacurile Kievului asupra infrastructurii ruse, potrivit Politico.

Amenințarea este neobișnuită prin faptul că autoritățile ruse au comunicat în avans intenția de a ataca anumite categorii de infrastructură.

„Forțele armate ruse au început pregătirile pentru atacuri masive asupra instalațiilor energetice din Ucraina”, a transmis Ministerul Apărării de la Moscova, într-un mesaj publicat pe Telegram. Rusia susține că acțiunea reprezintă o reacție la atacurile ucrainene asupra obiectivelor civile și a infrastructurii petroliere și energetice de pe teritoriul rus.

În același timp, Moscova a revendicat noi lovituri asupra unor obiective din zona capitalei ucrainene. Armata rusă susține că, în cursul nopții, a atacat un combinat din Kiev care produce materiale pe bază de azbest și ciment. Potrivit versiunii prezentate de autoritățile ruse, spațiile de depozitare ale acestuia ar fi fost utilizate pentru păstrarea unor explozibili.

Rusia afirmă că a lovit, de asemenea, o instalație implicată în producția de drone și muniție.

Atacurile vin la o zi după o explozie puternică produsă în urma unei lovituri ruse asupra unui depozit de muniție din apropierea Kievului. Incidentul s-a soldat cu cel puțin 38 de morți, potrivit informațiilor disponibile.

Kievul a continuat, la rândul său, operațiunile împotriva unor obiective de pe teritoriul Rusiei. În noaptea de sâmbătă spre duminică, drone ucrainene au vizat o rafinărie de petrol din nord-vestul Federației Ruse, unde atacul ar fi provocat un incendiu, conform autorităților locale.

O eventuală intensificare a loviturilor asupra infrastructurii energetice ucrainene ar putea pune o presiune suplimentară asupra unei rețele deja grav afectate de război. Rusia a folosit în mod repetat, începând de la invazia din 2022, atacurile asupra instalațiilor de producție și distribuție a energiei, în special în perioada rece.

În iarna precedentă, bombardamentele asupra sectorului energetic au provocat pagube majore și au lăsat numeroase comunități fără electricitate și încălzire pentru perioade îndelungate.

În ultimele luni, Rusia și Ucraina și-au intensificat reciproc atacurile cu rază lungă de acțiune. Țintele s-au extins de la obiective militare la infrastructură industrială și energetică, depozite, instalații petroliere și porturi. Au fost raportate, de asemenea, atacuri asupra unor nave.

Loviturile desfășurate în apropierea zonelor locuite continuă să provoace victime în rândul populației civile, în timp ce conflictul intră într-o nouă perioadă de escaladare.