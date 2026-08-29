Bilanțul atacului cu dronă produs vineri seara în satul Mîla, din raionul Bucea, regiunea Kiev, a ajuns la 37 de persoane decedate. Potrivit presei ucrainene, cele mai multe victime se aflau într-un cămin privat pentru persoane vârstnice, situat în apropierea unui depozit de muniții lovit în timpul atacului.

Exploziile au provocat distrugeri importante în zonă, iar operațiunile de căutare și salvare au continuat pe parcursul nopții. Jurnaliștii Hromadske aflați la fața locului au relatat că azilul de bătrâni a fost clădirea cel mai grav afectată.

Jurnalista Diana Buțko a afirmat că toate persoanele aflate în imobil au murit și că echipele de intervenție au identificat cel puțin 31 de cadavre. Alte trei victime erau localnici: două persoane și-au pierdut viața într-o clădire aflată în apropierea azilului, iar o altă persoană a murit într-un autoturism.

Autoritățile ucrainene au avertizat însă că bilanțul nu este încă definitiv. Din totalul victimelor anunțate, 27 de decese au fost confirmate, în timp ce alte 10 cazuri urmează să fie clarificate, fiind vorba despre rămășițe umane descoperite printre ruine. Numărul final al celor decedați va putea fi stabilit după identificarea acestora.

Echipajele de intervenție au reușit să scoată din zona afectată 10 persoane care se aflau pe străzi sau în subsoluri și nu puteau ieși singure. Ulterior, salvatorii și polițiștii au evacuat aproximativ 400 de persoane. Pentru gestionarea situației au fost mobilizate echipe de intervenție inclusiv din alte regiuni ale Ucrainei.

Localnicii au relatat că au auzit prima explozie în jurul orei 20:30, vineri, 28 august. Detonările au continuat pe parcursul întregii nopți, în urma atacului și a exploziilor produse ulterior la depozitul de muniții.

Pe lângă cele 37 de persoane ucise, alte 42 au fost rănite.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că munițiile nu ar fi trebuit depozitate atât de aproape de zonele locuite și a cerut identificarea și sancționarea celor responsabili pentru încălcarea regulilor.

Statul Major General al armatei ucrainene a indicat însă Rusia drept principala responsabilă pentru tragedie, în contextul atacului asupra zonei.

Serviciul de Securitate al Ucrainei a deschis o anchetă penală pentru a stabili circumstanțele atacului și responsabilitățile în cazul exploziilor produse la depozitele din raionul Bucea.