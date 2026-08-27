Vladimir Putin se pregătește să intensifice atacurile asupra Ucrainei după ce a ajuns la concluzia că negocierile pentru un acord de pace au ajuns la un impas, potrivit a trei persoane apropiate Kremlinului, citate de Bloomberg.

Deocamdată, Rusia analizează o intensificare a atacurilor cu rachete balistice convenționale asupra Kievului, inclusiv asupra centrului capitalei, și asupra unor ținte de infrastructură din alte orașe ucrainene, au declarat persoanele respective, sub protecția anonimatului.

Moscova consideră din ce în ce mai mult atacurile ucrainene drept atacuri ale statelor NATO, deoarece membrii alianței furnizează arme și informații Kievului, au spus sursele. Faza actuală a ostilităților nu este vârful escaladării militare, au spus aceștia.

Președintele Vladimir Putin și-a semnalat intențiile în comentariile de weekend adresate unui reporter al televiziunii de stat, ignorând impactul atacurilor asupra economiei Rusiei. Ucraina „a deschis această cutie a Pandorei”, a spus el. „Ei bine, fiți pregătiți să primiți un impact asupra celor mai sensibile sectoare ale economiei”.

Eforturile SUA de a pune capăt războiului nu au reușit să producă un progres, iar negocierile cu președintele Donald Trump au stagnat, concentrându-se pe conflictul cu Iranul. Kremlinul a renunțat, de asemenea, la baza a ceea ce credea a fi o înțelegere la care s-a ajuns între Putin și Trump la summitul lor din Alaska, în august anul trecut.

Acest lucru ar fi necesitat ca SUA să facă presiuni asupra Ucrainei pentru a preda regiunea Donețk de est, ca parte a unui acord de încheiere a războiului. Ucraina a respins în mod constant cererea lui Putin de a preda o centură de orașe fortăreață din regiunea Donețk, pe care forțele rusești nu au reușit să o cucerească în luptele din 2014.

Directorul CIA, John Ratcliffe, a efectuat marți o rară vizită la Moscova pentru discuții cu omologii ruși, deși nu este clar pe ce s-au concentrat aceștia. Wall Street Journal a relatat miercuri că scopul călătoriei a fost de a avertiza Rusia să nu atace țările NATO, citând persoane anonime informate despre vizită.

Secretarul de stat american Marco Rubio a precizat în iunie că Washingtonul nu împărtășește punctul de vedere al Rusiei, spunând că „dacă ar fi existat un acord, am fi pus capăt războiului”. În urma discuțiilor cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, în Filipine, în iulie, Rubio a spus că sunt necesare „concepte noi”.

„Ucraina încearcă să lovească infrastructura noastră economică, infrastructura noastră comercială, provocând astfel un răspuns din partea noastră, iar acesta va fi un răspuns dur”, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, ca răspuns la o solicitare de comentarii. „Dar dacă vorbim despre o escaladare militară, pur și simplu nu avem nevoie de ea pentru că oricum avansăm.”

Ministerul Apărării din Rusia a declarat pe Telegram că a efectuat „un atac masiv” asupra Ucrainei peste noapte de la baze terestre, aeriene și navale, atacând Kievul și alte cinci orașe, precum și infrastructura din porturile Odesa, Cernomorsk și Reni.

Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner urmau să călătorească la Moscova după o pauză de opt luni și să viziteze Kievul pentru prima dată, dar nu a apărut nicio dată pentru niciuna dintre călătorii.

În absența diplomației, Moscova vede puține alternative la o escaladare suplimentară în urmărirea obiectivelor sale de război, potrivit a patru persoane apropiate Kremlinului. În timp ce Rusia speră că Kushner și Witkoff vor veni la Moscova cu noi propuneri, așteptările pentru un progres sunt foarte scăzute, au spus ei.

Kremlinul consideră că a făcut deja concesii în timpul războiului și că fiecare dintre acestea a slăbit poziția Rusiei, potrivit a două dintre persoane. Acesta a văzut Anchorage ca un alt compromis care a eșuat, potrivit surselor.

Rusia și Ucraina și-au intensificat atacurile aeriene asupra teritoriului celeilalte persoane în ultimele luni. Ucraina a vizat rafinăriile de petrol, ceea ce a dus la penurii răspândite de combustibil în Rusia, și depozitele giganților comerțului electronic Wildberries și Ozon, provocând daune de miliarde de dolari rețelelor logistice.

Atacurile cu rachete rusești asupra Ucrainei au expus o lipsă cronică de interceptoare de apărare aeriană, lăsând Kievul vulnerabil la atacuri asupra infrastructurii energetice și de încălzire, care au aruncat milioane de oameni în frig și întuneric iarna trecută.

Rusia și Ucraina vizează, de asemenea, navele comerciale și porturile celeilalte din zona Mării Negre, ceea ce stârnește temeri cu privire la impactul asupra aprovizionării cu cereale pe piețele mondiale. Cele două țări reprezintă peste un sfert din exporturile globale de grâu, iar atacurile au loc în mijlocul recoltei din acest an.

Spirala escaladată a atacurilor conduce un număr tot mai mare de oficiali ruși la concluzia că Putin ar putea opta în cele din urmă pentru utilizarea armelor nucleare tactice ca ultimă soluție în Ucraina, potrivit unor persoane apropiate Kremlinului.

Riscul ca Putin să încalce un tabu global privind utilizarea armelor nucleare în timp de război, care există de când SUA au aruncat două bombe atomice asupra Japoniei în 1945, a fost mult timp o preocupare majoră a oficialilor occidentali.

Volumul de discuții de la Moscova din partea „șoimilor” care susțin o astfel de măsură a crescut recent. Un răspuns extrem este considerat posibil, deoarece singurul rezultat mai rău decât continuarea războiului pentru Putin ar fi pierderea acestuia.

Armele nucleare tactice poartă focoase mai puțin puternice și au o rază de acțiune mai scurtă decât rachetele strategice și sunt destinate să influențeze un anumit câmp de luptă, mai degrabă decât să devasteze un oraș sau o țară întreagă. Totuși, randamentele explozive pot fi enorme, cu căderi nucleare contaminând suprafețe mari de teren.

Desigur, nu există încă niciun semn că Rusia se pregătește să lanseze arme nucleare în Ucraina. Invazia la scară largă pe care Putin a început-o în februarie 2022 trebuia să aducă victoria în câteva zile, dar acum este adânc în al cincilea an, cu pierderi masive din partea Rusiei și fără un sfârșit în față.

Putin s-a dedat, de asemenea, în mod repetat la amenințări nucleare de-a lungul anilor pentru a încerca să intimideze aliații occidentali ai Ucrainei și să reducă sprijinul pentru apărarea sa.

„Pentru Putin nu există niciun semn de voință colectivă nicăieri de a i se opune și există atât de multe modalități prin care poate înăbuși oamenii”, a declarat Fiona Hill, cercetător senior la Brookings Institution, care a fost consilier pentru securitate națională pentru trei președinți americani, inclusiv Trump, în primul său mandat. „De aceea, este esențial un efort colectiv concertat și consecvent de a rezista acțiunilor sale și de a se angaja în diplomație. El are o concentrare unică și suntem peste tot.”

Administrația Joe Biden a transmis practic Rusiei că va exista un răspuns convențional masiv al SUA dacă armele nucleare ar fi folosite în război, deși este îndoielnic că Trump ar emite același avertisment, a spus Hill. Putin testează cât de departe poate și trebuie să meargă înainte ca oamenii să cedeze în fața lui, a spus ea.

Partenerii cheie ruși, inclusiv China și India, l-au avertizat ferm pe Putin împotriva utilizării acestora. China a transmis un mesaj Rusiei să nici măcar nu ia în considerare detonarea armelor nucleare tactice în Ucraina, au declarat luna trecută președintele ucrainean Volodimir Zelenski și un înalt oficial european.

Putin urmează să se întâlnească cu președintele chinez Xi Jinping și cu prim-ministrul indian Narendra Modi la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai din Kârgâzstan, săptămâna viitoare.

„Riscul ca Rusia să utilizeze arme nucleare tactice rămâne extrem de scăzut, deoarece eficiența sa militară pe câmpul de luptă dispersat de astăzi este limitată, în timp ce costul politic al încălcării tabuului nuclear ar fi ridicat”, a declarat Alexander Gabuev, directorul Centrului Carnegie Rusia Eurasia, cu sediul la Berlin.

„Atâta timp cât Moscova are loc să escaladeze cu arme convenționale, inclusiv prin intensificarea atacurilor cu rachete, are puține stimulente să treacă pragul nuclear”, a spus el.