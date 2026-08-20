Rusia a rămas fără carburanți. Putin, nevoit să admită că e criză

Campania ucraineană cu drone asupra infrastructurii energetice din Rusiei a cauzat penurii de carburanți atât de grave încât Putin a recunoscut acest lucru, potrivit Euronews.

Cozile din Moscova se formează pentru prima dată, iar Rusia a readus combustibilul de calitate inferioară interzis pentru a acoperi deficitul, reținând în același timp locuitorii care s-au plâns public.

Benzina era disponibilă la mai puțin de trei din 10 benzinării din Rusia miercuri, cel mai recent semn că un al doilea val de penurie de combustibil lovește mai puternic decât primul, cozile formându-se la pompele din Moscova pentru prima dată.

Aplicația de monitorizare Gdebenz a indicat disponibilitatea benzinei la nivel național la 28% din benzinării miercuri, în scădere de la 41% cu o săptămână mai devreme.

Restricțiile privind combustibilul - inclusiv limitele privind volumul vândut per client, raționalizarea bazată pe QR și schemele de înmatriculare par-impar - erau în vigoare în aproape toate regiunile începând de sâmbăta trecută, potrivit Benzinmap, care urmărește restricțiile și prețurile la nivel național.

Benzinele Gazprom Neft din Moscova au stabilit o limită temporară de 40 de litri per alimentare. Tatneft a plafonat benzina la 50 de litri și motorina la 60. Până miercuri, serviciul Yandex Fuel arăta că benzina AI-92 era disponibilă doar la una din 10 stații din capitală.

Criza este rezultatul direct al campaniei susținute cu drone a Kievului împotriva infrastructurii petroliere rusești, în încercarea de a-i slăbi mașina de război pe fondul invaziei totale a Moscovei asupra Ucrainei. Până la începutul lunii iulie, fiecare rafinărie majoră din Rusia fusese atacată cel puțin o dată.

Numai în primele două săptămâni ale lunii august, aproape o duzină de alte instalații au fost lovite, inclusiv Yaroslavnefteorgsintez din Iaroslavl, două rafinării din Bashkortostan și infrastructura de export din portul Ust-Luga.

Forbes Rusia a calculat că rafinăriile avariate reprezintă acum 54% din capacitatea națională totală de rafinare. Producția zilnică de benzină a scăzut la între 75.000 și 80.000 de tone în iulie, față de cererea de vară de 115.000 până la 120.000 de tone - un deficit zilnic de aproximativ 35%.

Președintele rus Vladimir Putin a recunoscut deficitul la sfârșitul lunii iulie, descriind-o ca fiind „necritică”. El a repetat sintagma miercuri.

„Nu există consecințe critice în urma unor astfel de atacuri, nu au existat și nu pot exista. Dar, desigur, ne provoacă daune; acest lucru este evident, îl înțelegem, îl vedem și îl știm”, a declarat Putin.

Poziția Rusiei ca unul dintre cei mai mari exportatori de petrol din lume nu a protejat-o de penurie.

În iulie, Moscova a interzis exporturile de benzină și motorină pentru a proteja aprovizionarea internă. A importat combustibil pe calea ferată din Belarus - transporturi care au crescut de 25 de ori față de anul precedent între ianuarie și iulie - Kazahstan și, pentru prima dată, Maroc, când o încărcătură de aproximativ 30.000 de tone de AI-92 furnizată de Lukoil a fost încărcată la Tanger și expediată la Murmansk.

O mare parte din combustibilul importat nu a ajuns la consumatori: potrivit unor surse din industria rusă citate de portalul InfoTEK, volume mari de benzină indiană și marocană sunt blocate la Murmansk, deoarece furnizorii doresc între 110.000 și 130.000 de ruble pe tonă, în timp ce autoritatea de reglementare de stat cere un preț sub 78.000 de ruble.

O nouă deficit de aprovizionare este așteptată în septembrie, când rafinăria Novopolotsk din Belarus va fi supusă unor lucrări de mentenanță programate.

Belarus a furnizat Rusiei, în iulie, o cantitate record de 212.000 de tone de benzină și 162.000 de tone de motorină. Acum procesează țiței rusesc pe bază de taxă și este cea mai importantă sursă externă de combustibil a Moscovei. Ambele rafinării din Belarus - Novopolotsk și Mozyr - au o capacitate combinată de export de aproximativ 2 milioane de tone pe an, o fracțiune din ceea ce are nevoie Rusia.

Prețurile cu amănuntul la benzină au crescut cu 7,4% în prima jumătate a anului 2026, ajungând la o medie de 70 de ruble pe litru, iar cele la motorină cu peste 12%, conform datelor oficiale. Locuitorii din unele regiuni spun că prețurile au depășit 100 de ruble pe litru (1,02 euro).