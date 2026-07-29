Rusia ia în calcul extinderea cu o lună a restricțiilor impuse asupra exporturilor de motorină, în încercarea de a stabiliza piața internă. Cu toate acestea, există posibilitatea ca măsura să fie ridicată la mijlocul lunii august dacă situația aprovizionării din țară se va îmbunătăți, au declarat surse din industrie pentru Reuters.

Ministrul Energiei din Rusia nu a răspuns solicitărilor de a face comentarii pe marginea acestui subiect.

Măsurile drastice de suspendare a livrărilor externe vin ca urmare a deficitului acut de carburanți și a majorării prețurilor pe piața internă. Această criză a fost generată în principal de atacurile ucrainene cu drone asupra rafinăriilor rusești, care au afectat grav capacitățile de producție.

Inițial, autoritățile de la Moscova au decis să interzică exporturile de motorină pentru perioada 8-31 iulie. Această decizie s-a adăugat altor restricții deja existente, care vizează exporturile de benzină și combustibil pentru avioane.

Declarațiile oficialilor ruși oferă însă semnale mixte. Săptămâna trecută, vicepremierul rus Alexander Novak a spus că restricțiile privind exporturile de benzină vor fi extinse până la finalul anului, iar cele la exporturile de motorină vor fi ridicate „deoarece piața își revine”.

Deciziile luate la Moscova au provocat unduiri puternice pe piețele energetice internaționale. Interdicția a accentuat deficitul global de motorină și a dus la majorarea prețurilor, afectând inclusiv țările care nu mai achiziționează combustibil din Rusia. În mod normal, Rusia ocupa poziția de al doilea mare exportator global de motorină, fiind depășită doar de Statele Unite ale Americii.

Datele de monitorizare arată o reducere masivă a livrărilor. Încărcările de benzină și de motorină din Rusia s-au situat în medie la 234.000 barili pe zi în perioada 1-10 iulie, conform analizei Kpler. Cifra este într-un declin accentuat față de nivelul de 400.000 barili pe zi înregistrat în iunie și departe de media de aproximativ 817.000 barili pe zi consemnată anul trecut.

Această reducere drastică a ofertei rusești a dat peste cap rutele comerciale tradiționale. Cumpărătorii care făceau în mod obișnuit achiziții din Rusia, cum ar fi Brazilia și Turcia, au fost nevoiți să concureze direct cu Europa și alți importatori pentru cargourile proveniți din Statele Unite.