Piața carburanților din România se confruntă cu o schimbare majoră. În prezent, principala preocupare a autorităților și a consumatorilor depășește nivelul tarifelor de la pompă, accentul fiind pus pe asigurarea stocurilor necesare pentru consumul național.

Declarațiile oferite de ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, scot în evidență o realitate complexă la nivel regional, unde stocurile de produse petroliere sunt în scădere constantă, iar competiția pentru aprovizionare devine tot mai aprigă.

Oficialul guvernamental a punctat faptul că situația actuală necesită o strategie extrem de prudentă din parteastatului. Modul în care se desfășoară schimburile comerciale la nivel european impune măsuri flexibile, capabile să prevină blocajele în distribuție.

„România nu se mai confruntă doar cu o criză a preţului, ci cu un risc real de criză de aprovizionare. Ministerul Finanţelor susţine o abordare responsabilă a intervenţiei. Problema pe piaţa carburanţilor azi nu mai este doar cât costă combustibilul, ci dacă există suficient produs disponibil. Piaţa europeană se confruntă cu un deficit de motorină şi alte produse petroliere, stocurile sunt astăzi în scădere, iar competiţia pentru volumele disponibile este una fără precedent”, a scris Nazare, pe Facebook.

Depinderea directă a pieței interne de achizițiile externe agravează vulnerabilitatea națională în cazul în care apar sincope pe lanțurile logistice. Din acest motiv, reducerea taxelor trebuie realizată fără a afecta interesul furnizorilor de a aduce combustibil în țară.

În cadrul dezbaterilor parlamentare dedicate găsirii unor soluții legislative, Ministerul Finanțelor a propus amendamente menite să ofere predictibilitate economică. Alexandru Nazare a menționat că deciziile trebuie analizate prin prisma echilibrului bugetar și a relației cu instituțiile financiare globale.

„De aceea, am susţinut astăzi în Parlament amendamentele intervenţiei pe piaţa carburanţilor elaborate de Ministerul Finanţelor, care promovează o abordare sustenabilă a măsurii. Odată cu expirarea mecanismelor temporare de temperare a preţurilor la 30 iunie, orice soluţie trebuie adoptată responsabil şi analizată inclusiv prin impactul asupra deficitului bugetar, costurilor de finanţare şi credibilităţii României în dialogul cu agenţiile internaţionale de rating. În această săptămână aşteptăm evaluarea Fitch, iar săptămâna viitoare evaluarea agenţiei Moody's, astfel că este esenţial să transmitem un semnal de responsabilitate fiscală”, a afirmat ministrul.

Purtarea unor consultări prealabile cu actorii principali din sectorul energetic a reprezentat un pas esențial înainte de susținerea acestor modificări în comisiile de specialitate, demers realizat alături de reprezentanții Ministerului Energiei.

Mecanismele rigide de plafonare sau intervențiile brute pot determina operatorii să redirecționeze cantitățile de combustibil către alte piețe din regiune. Din acest motiv, cadrul de reglementare trebuie să țină cont de contextul internațional actual.

„Mesajul nostru a fost unul clar: dacă intervenim în piaţă, trebuie să o facem adaptat la realităţile de astăzi, nu la cele din primăvară. Nu mai vorbim doar despre preţuri ridicate, ci şi despre volume limitate, lanţuri regionale de aprovizionare tensionate şi costuri mai mari pentru importuri. În aceste condiţii, un mecanism rigid poate accentua riscul de penurie”, arată Nazare.

Ideea de a reduce cota de taxă pe valoarea adăugată a fost înlăturată din discuții, fiind considerată neconformă cu normele comunitare și periculoasă pentru stabilitatea financiară a statului.

Opțiunea agreată de Ministerul Finanțelor constă într-o ajustare dinamică a accizelor, cu un procent variabil între 5% și 25%, raportat la cotațiile internaționale de referință Brent și Platts, dar și la prețurile finale înregistrate la stațiile de alimentare. La momentul aplicării, diminuarea va fi stabilită la 10%, cu posibilitatea de revizuire periodică la fiecare două săptămâni, pe o durată inițială de trei luni.

Flexibilitatea acestui sistem permite o reacție rapidă în funcție de fluctuațiile pieței libere, menținând totodată parametrii bugetari în limite sustenabile.

„Acest mecanism oferă flexibilitatea necesară pentru a răspunde schimbărilor din piaţă, reduce presiunea asupra consumatorilor, limitează impactul asupra bugetului şi ne permite să respectăm ţinta de deficit. Soluţia responsabilă în contextul actual este una care care să protejeze consumatorii, să ţină cont de riscul de penurie şi să evite ca o măsură bine intenţionată să genereze probleme de aprovizionare sau dezechilibre suplimentare în finanţele publice”, a mai spus Nazare.

Senatul a dezbătut proiectul în cadrul unei sesiuni extraordinare, Comisia pentru buget acordând un aviz favorabil inițiativei care vizează modificarea accizelor la motorină și instituirea unor pârghii de gestiune a situațiilor de criză pe piața petrolieră.

Propunerea legislativă aflată în parcurs parlamentar include prevederi referitoare la declararea stării de criză pe piața produselor petroliere, stabilirea unei contribuții de solidaritate și măsuri de sprijin pentru populație și economie.

În urma dezbaterilor din comisie, inițiatorul proiectului, deputatul Bogdan Ivan, a fost de acord cu renunțarea la clauza ce prevedea reducerea cotei generalizate de TVA de la 21% la 19% pentru acest sector.

Documentul include totodată posibilitatea de a limita exporturile de motorină standard și produse derivate, operațiune ce va necesita aprobarea directă din partea Ministerului Economiei și a Ministerului Energiei. Proiectul menționează și ajustarea procentului de biocombustibil amestecat în carburanți. Toate aceste decizii sunt concepute pentru un interval de trei luni, cu opțiunea de prelungire prin hotărâre de guvern, decizia finală aparținând Camerei Deputaților.