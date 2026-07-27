Economie

Statul împrumută sute de milioane de lei de la bănci. Decizia luată de Ministerul Finanțelor

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Statul împrumută sute de milioane de lei de la bănci. Decizia luată de Ministerul FinanțelorBani. Sursă foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Ministerul Finanțelor a atras o nouă sumă importantă din piața bancară locală. În cadrul unei licitații recente, autoritățile au împrumutat 700 de milioane de lei prin intermediul unei emisiuni de obligațiuni de stat de tip benchmark. Aceste instrumente financiare au o maturitate reziduală de 60 de luni, iar randamentul mediu obținut s-a stabilit la nivelul de 6,64% pe an, conform informațiilor transmise de Banca Națională a României.

Cererea din partea instituțiilor de credit a depășit oferta lansată de stat. Deși valoarea nominală a emisiunii a fost fixată inițial la 700 de milioane de lei, băncile au depus oferte de subscriere care au însumat 985,1 milioane lei.

Statul împrumută sute de milioane de lei de la bănci. Decizia luată de Ministerul Finanțelor

Tranzacțiile derulate la începutul săptămânii reprezintă doar o primă etapă din planul de finanțare. Pentru ziua de marți este programată o nouă sesiune de licitație, de această dată suplimentară, prin care reprezentanții statului intenționează să atragă încă 105 milioane de lei. Această sumă urmează să fie obținută la același randament stabilit în cadrul sesiunii principale de luni.

Aceste operațiuni fac parte din strategia lunară a autorităților de a menține un flux constant de lichidități în cuferele publice.

Obiective ambițioase de finanțare pentru luna iulie

Nivelul împrumuturilor programate pentru perioada actuală indică o creștere a nevoilor financiare ale statului. Ministerul Finanțelor și-a propus să atragă de la băncile comerciale suma totală de 8,5 miliarde de lei pe parcursul acestei luni. La această valoare de bază se poate adăuga un procent suplimentar de 15% din suma adjudecată la licitațiile de referință, prin sesiunile necompetitive destinate exclusiv titlurilor benchmark.

Bani

Bani. Sursă foto: Pixabay

Unde merg fondurile atrase

Volumul de finanțare stabilit pentru luna în curs este considerabil mai mare comparativ cu perioada anterioară. Suma de 8,5 miliarde lei prevăzută în prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat este cu 900 de milioane de lei peste nivelul de 7,6 miliarde de lei, care fusese planificat în luna iunie.

Sumele obținute prin aceste emisiuni de titluri de stat au o destinație clar definită. Fondurile atrase vor fi folosite pentru refinanțarea și rambursarea anticipată a datoriei publice, dar și pentru acoperirea deficitului bugetului de stat.

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