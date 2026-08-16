Republica Moldova. O clădire construită la sfârşitul secolului 19 ridică până în prezent semne de întrebare. Este vorba despre „casa masonică” de pe strada 31 august 1989.

Această casă îmbină elemente ale arhitecturii gotice, iar faţada conţine elemente caracteristice masoneriei. Fapt pentru care a fost supranumită „casa masonică”.

Monument de arhitectură de însemnătate naţională, e introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academiea de Ştiinţe.Cu toate aceste, ca şi multe alte monumente de arhitectură din Chişinău, această clădire rămâne neîngrijită şi este înconjurată de ruine.

„Casa masonică” este o clădire alcătuită dintr-un parter, ridicat pe un demisol înalt, cu planul rectangular, aliniat la linia roşie a străzii. Faţada are o compoziţie simetrică, cu două rezalite, soluţionate cu frontoane înalte, cu o decoraţie plastică tributară stilului gotic.

Intrarea principală este din direcţia străzii, prin rezalitul din dreapta. Deasupra ferestrelor, conturate cu arcuri ogivale, pe fundal de scoică, sunt amplasate rozete cu bust-uri umane. În timpanul ferestrelor în arc ogival, pe fundalul unui scut heraldic sunt reprezentate imaginile instrumentelor – simboluri ale constructorilor – mistria, semiecherul, barda, firul cu plumb.

Aceste simboluri ar putea fi o aluzie la specialitatea fostului proprietar al casei. Dar cunoscute şi ca atribute ale masoneriei.

Prima atestare documentară a casei de pe strada 31 august 1989 nr. 15 datează din 1879, când aparţinea feld-febelului în rezervă Andrei Sofeiciuk. Era o casă veche, acoperită cu şindrilă. O parte din ea a fost vândută de mai multe ori.

Cel mai cunoscut proprietar a foste negustorul Andrei Ivanovici Stepanov, şeful Meşteşugarilor, constructor. În 1892 este atestată casa de piatră construită într-un parter. În 1940 proprietar este atestat Andrei Stepanov şi Cerneţki.

Nu s-au păstrat informaţii privind apartenenţa lui Stepanov şi Cerneţki la vre-o organizaţie masonică . Dar istoricii nu exclud legăturile lui Stepanov cu masoneria.

Este cunoscu faptul că gotica, ca stil, a fost răspândit pe larg în arhitectura europeană în secolele 12 şi 16. Misterul constă în faptul că această casă a fost construită în Chişinău la sfârşitul secolului 19. La trei secole de când stilul gotic nu mai era folosit în arhitectură. Experţii susţin că totuşi arhitectura acestei clădiri nu este pur gotică. Deoarece nu conţine caractere şi simboluri pur religioase. Precum şi alte elemente caracteristice acestui stil arhitectural.

Cel mai probabil, acest eclectic este un amestec de diferite stiluri clasice într-o singură structură. Iar arhitectul, cel mai probabil s-a inspirat din arhitectura mai multor clădiri europene.

Deşi se află în Registrul de stat al monumentelor de importanţă naţională şi pe una din arterele din centrul Capitalei, clădirea respectivă nu se regăseşte în Registrul cadastral.

Potrivit informaţiei de la Cadastru, terenul de la adresa respectivă se află în proprietate publică, care este destinat construcţiei de garaje particulare.