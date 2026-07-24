Bani pe card sau numerar. Mesaj important de la BNR

Banca Națională a României (BNR) a anunțat vineri că dezvoltarea modelelor avansate de inteligență artificială poate duce la atacuri cibernetice mai rapide, mai ample și mai sofisticate asupra sistemului financiar. Instituția arată însă că avertismentul publicat la nivel european pe 7 iulie nu indică producerea iminentă a unui atac și nici apariția inevitabilă a unui blocaj bancar.

BNR arată că avertismentul este un instrument preventiv de politică macroprudențială, destinat autorităților și instituțiilor financiare care trebuie să-și consolideze capacitatea de reacție. Documentul nu indică producerea unui atac și nici faptul că un blocaj sistemic al sectorului financiar ar fi inevitabil.

Banca Națională monitorizează constant riscurile operaționale și cibernetice prin supravegherea instituțiilor de credit și a infrastructurilor pieței financiare. Totodată, sunt analizate incidentele raportate și sunt desfășurate misiuni de evaluare.

În sectorul bancar sunt organizate teste de stres, dar și exerciții avansate de reziliență cibernetică. În cadrul acestora sunt reproduse tehnic metodele pe care le-ar putea utiliza atacatori sofisticați.

Cel mai recent exercițiu nu ar fi scos la iveală vulnerabilități operaționale importante în cazul entităților verificate. Potrivit BNR, instituțiile de credit sunt, în general, pregătite să pună în aplicare planurile de continuitate a activității și procedurile necesare gestionării situațiilor de criză.

Normele europene le impun instituțiilor financiare să demonstreze nu doar că au sisteme eficiente de protecție, ci și că pot păstra în funcțiune serviciile esențiale sau că le pot restabili într-un timp scurt după un atac ori un alt eveniment perturbator.

În acest context, Banca Națională reafirmă rolul numerarului în sistemul monetar. Banii cash sunt considerați necesari inclusiv pentru incluziunea financiară, mai ales în regiunile în care infrastructura și serviciile financiare sunt mai puțin dezvoltate.

Numerarul poate fi util și în situații de criză, în special într-o perioadă în care riscurile cibernetice sunt amplificate de evoluțiile geopolitice.

Datele prezentate de BNR arată că numerarul aflat în circulație ajunsese la 120,3 miliarde de lei, iar gradul de disponibilitate era de 98%. Rețeaua de bancomate deservea aproximativ 13,4 milioane de persoane, adică 71% din populația rezidentă cu vârsta de peste 15 ani.

Fiecare localitate urbană avea cel puțin un bancomat, însă accesul rămânea inegal în mediul rural. Raportată la numărul de locuitori, rețeaua de bancomate era comparabilă cu cea existentă în Polonia și mai extinsă decât cea din Cehia.

Banca Națională arată că numerarul și serviciile financiare digitale nu trebuie considerate soluții care se exclud reciproc. Cele două forme de plată trebuie privite drept instrumente complementare.

Păstrarea unei sume „rezonabile” în numerar poate permite efectuarea plăților esențiale în împrejurări excepționale. În același timp, BNR avertizează că depozitarea unor sume mari în afara sistemului bancar poate aduce riscuri de furt, pierdere sau distrugere.

Instituția amintește că depozitele eligibile beneficiază de protecția schemei de garantare, în limita echivalentului a 100.000 de euro pentru fiecare deponent și la fiecare bancă.

„Analiza prudentă a riscurilor cibernetice nu trebuie, prin urmare, confundată cu un îndemn la retragerea depozitelor sau la renunțarea la serviciile financiare digitale”, concluzionează BNR.