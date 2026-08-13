Economia României ar putea încheia 2026 cu o creștere zero sau chiar negativă, însă fără să intre într-o recesiune severă, a declarat joi guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, într-o conferință de presă. El a vorbit și despre evoluția creditării, scăderea veniturilor populației și necesitatea reducerii deficitului bugetar, care influențează inflația și întreaga activitate economică.

„Sperăm să nu avem o cădere dramatică, vom avea probabil o creştere zero sau cu minus în acest an, dar nu o recesiune dramatică”, a declarat Mugur Isărescu, joi, într-o conferinţă de presă, referindu-se la economia românească în 2026.

Guvernatorul Băncii Naționale a României a arătat astfel că scenariul luat în calcul pentru acest an este unul de stagnare economică sau de scădere, fără ca declinul să atingă însă proporțiile unei recesiuni dramatice.

Mugur Isărescu a vorbit și despre evoluția creditării, unde există diferențe importante între companii și populație. La nivel corporate, creditarea a înregistrat o creștere de 20%. În cazul populației, situația este diferită, creditarea fiind în scădere, evoluție pe care guvernatorul BNR a pus-o în legătură cu diminuarea veniturilor.

Isărescu consideră că avansul creditării în rândul companiilor arată că există în continuare așteptări pozitive în mediul economic.

„La nivelul corporaţiilor, o creştere de 20% ne arată că lumea gândeşte şi gândeşte pozitiv, sperăm să nu avem o cădere dramatică, vom avea probabil o creştere zero sau cu minus în acest an, dar nu o recesiune dramatică”, a afirmat Isărescu.

Guvernatorul BNR a adus în discuție și deficitul bugetar, despre care a spus că trebuie redus. Potrivit lui Mugur Isărescu, evoluția acestui indicator este importantă inclusiv pentru obiectivul trecerii României la moneda euro.

Deficitul bugetar are însă efecte mai largi asupra economiei, întrucât influențează inflația și produce consecințe în lanț asupra activității economice.

În acest context, mesajul transmis de guvernatorul BNR este că România ar putea traversa în 2026 o perioadă de stagnare sau scădere economică, în timp ce reducerea deficitului rămâne una dintre problemele importante pentru stabilitatea economiei.