Rata anuală a inflației a coborât la 8,16% în luna iulie 2026, de la 10,42% în iunie, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistică (INS). Chiar și după această scădere, cele mai mari creșteri de prețuri s-au înregistrat în cazul serviciilor, care s-au scumpit cu 13,67% față de iulie 2025.

Mărfurile nealimentare au avut prețuri mai mari cu 7,93%, în timp ce mărfurile alimentare s-au scumpit cu 5,03%.

Scăderea ratei anuale a inflației nu înseamnă că prețurile au scăzut. Datele INS arată că indicele prețurilor de consum a ajuns în iulie la 100,58% față de luna iunie. Cu alte cuvinte, prețurile de consum au continuat să crească de la o lună la alta, însă într-un ritm mai redus.

De la începutul anului, respectiv în iulie 2026 față de decembrie 2025, rata inflației a ajuns la 4,4%.

În ultimul an, serviciile au înregistrat cea mai mare creștere de preț dintre cele trei mari categorii urmărite de INS.

Față de iulie 2025, serviciile s-au scumpit cu 13,67%, în timp ce mărfurile nealimentare au avut prețuri mai mari cu 7,93%. În cazul mărfurilor alimentare, creșterea anuală a prețurilor a fost de 5,03%. Astfel, deși rata anuală a inflației a coborât sub nivelul de 9%, presiunile asupra prețurilor rămân vizibile, în special în sectorul serviciilor.

INS a publicat și datele calculate pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC), utilizat pentru comparațiile la nivel european. În iulie 2026, indicele armonizat al prețurilor de consum față de luna iunie a fost 100,42%.

Rata anuală a inflației calculată pe baza IAPC, în iulie 2026 față de iulie 2025, a fost de 8,2%. În același timp, rata medie a modificării prețurilor de consum în perioada august 2025 – iulie 2026, comparativ cu precedentele 12 luni, calculată pe baza IAPC, a fost de 8,8%.

Potrivit indicelui național al prețurilor de consum, rata medie a modificării prețurilor în ultimele 12 luni, respectiv august 2025 – iulie 2026, față de perioada august 2024 – iulie 2025, a fost de 9,8%.

Datele privind inflația din iulie vin după ce Banca Națională a României a revizuit în creștere prognoza pentru finalul anului. BNR estimează că rata inflației va ajunge la 5,5% la sfârșitul lui 2026, față de prognoza anterioară de 3,9%.

Pentru finalul anului 2027, banca centrală anticipează o rată a inflației de 2,9%, potrivit datelor prezentate în luna mai de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.