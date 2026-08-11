Modelul de business construit de Shein în jurul prețurilor foarte mici este pus la încercare de schimbările fiscale și vamale introduse în Statele Unite și Europa. Documentele pregătite de companie în contextul planificatei listări la Bursa din Hong Kong indică deja efecte semnificative asupra vânzărilor și profitabilității, relatează CNBC.

Piața americană a fost prima unde impactul noilor reguli a devenit evident. Începând din mai 2025, Shein a transferat către clienți o mare parte din costurile suplimentare generate de tarife, prin creșterea prețurilor produselor. Măsura a fost urmată de o reducere a vânzărilor: veniturile obținute în SUA au coborât cu peste 3% între 2024 și 2025, iar în primul trimestru din 2026 au fost cu 14% mai mici decât în aceeași perioadă a anului precedent.

Presiunea ar putea fi și mai mare pe piața europeană, care reprezintă cea mai importantă regiune pentru Shein. Europa a generat 35% din veniturile companiei în 2025, iar modificările regulilor vamale riscă să afecteze direct strategia bazată pe produse foarte ieftine.

În iulie, Uniunea Europeană a renunțat la scutirea de taxe vamale aplicată anterior coletelor cu o valoare mai mică de 150 de euro. În același timp, a fost introdusă o taxă fixă de 3 euro pentru fiecare categorie distinctă de produse inclusă într-un colet.

Shein ia în calcul majorarea din nou a prețurilor în Europa pentru a absorbi o parte dintre aceste costuri suplimentare. Compania avertizează însă că o astfel de măsură ar putea reduce numărul produselor vândute și estimează că efectul modificărilor europene ar putea fi comparabil cu cel înregistrat în SUA sau chiar mai pronunțat.

În plus, ritmul de creștere al companiei pe continent încetinise deja. Vânzările europene au crescut cu aproximativ 9% în 2025, după un avans de 33% consemnat între 2023 și 2024. În primul trimestru din acest an, creșterea a fost de numai 2%.

Schimbările vamale afectează un mecanism important pe care Shein s-a bazat pentru a menține costurile scăzute. În SUA, excepția cunoscută drept „de minimis” permitea anterior intrarea fără taxe vamale a coletelor cu o valoare mai mică de 800 de dolari.

Eliminarea acestei facilități, combinată cu majorarea tarifelor pentru produsele provenite din China, a dus la creșterea semnificativă a costurilor companiei. Conform documentelor Shein, nivelul taxelor aplicabile, care înainte era cuprins între 0% și 62,5%, se situează acum între 10% și 87,5%.

Presiunea asupra modelului comercial s-a reflectat și în rezultatele financiare. Profitabilitatea Shein s-a redus cu 39% între 2024 și 2025. În primul trimestru din 2026, compania a raportat o pierdere de 99 de milioane de dolari, după ce în aceeași perioadă a anului precedent obținuse un profit de 395 de milioane de dolari.

Angela Lee, profesor la Columbia Business School, consideră că schimbările depășesc problema unei simple creșteri a costurilor. În opinia sa, Shein pierde un avantaj de reglementare care a avut un rol central în modelul său comercial.

Dependenta de prețurile foarte mici poate reprezenta, în același timp, o vulnerabilitate. Consumatorii care aleg în principal în funcție de preț se pot orienta rapid către alte platforme dacă Shein nu mai poate oferi produse la cele mai mici costuri.

În fața acestei presiuni, Shein încearcă să își reducă dependența de vânzarea directă a propriilor produse și să obțină venituri din alte activități.

Una dintre direcțiile dezvoltate de companie este platforma destinată comercianților terți. În paralel, Shein încearcă să valorifice infrastructura pe care și-a construit-o în domeniul aprovizionării și producției, oferind aceste servicii și altor branduri.

Veniturile provenite din servicii au crescut cu aproape 40% în 2025, devenind segmentul cu cea mai rapidă evoluție din cadrul companiei. O oportunitate importantă este reprezentată de furnizarea către alte mărci a infrastructurii Shein pentru dezvoltarea produselor, producție și administrarea lanțului de aprovizionare.

Deocamdată, această activitate are o contribuție redusă la rezultatele grupului, reprezentând aproximativ 1% din veniturile totale. În schimb, marja sa operațională este de aproximativ două ori mai mare decât cea înregistrată la nivelul întregii companii.

Pentru Shein, această strategie ar putea deveni tot mai importantă pe măsură ce avantajul oferit de prețurile extrem de mici este diminuat de taxele vamale și de schimbările legislative.

Compania încearcă astfel să transforme unele dintre cele mai importante active dezvoltate în ultimii ani — tehnologia, infrastructura de producție și lanțul de aprovizionare — în surse alternative de venit și profit, într-un moment în care modelul tradițional bazat pe prețuri foarte mici este supus unei presiuni tot mai mari.