Trotinetele electrice au devenit un mijloc de transport tot mai prezent în orașele din România, iar piața continuă să se diversifice. Dan Rotaru, managing partner Segway Ninebot România, a vorbit în podcastul „Picătura de business”, moderat de Radu Preda, despre evoluția acestui sector, apariția serviciilor de sharing, diferențele dintre modele și viitorul micromobilității. De asemenea, specialistul a explicat care sunt cele mai scumpe modele de trotinete electrice și ce investiții fac chinezii în acest sector.

Potrivit datelor prezentate de Dan Rotaru în timpul discuției, piața românească a ajuns la aproximativ 52.000 de trotinete electrice în 2025.

„În 2025, piața trotinetelor electrice în România a ajuns la 52.000 de bucăți”, a declarat Dan Rotaru.

Dan Rotaru estimează că trotinetele deținute de persoane fizice sunt mult mai numeroase decât cele utilizate în sistemele de sharing.

„Cred că e 20% versus 80%”, a spus acesta, referindu-se la raportul dintre trotinetele de sharing și cele private”, susține el :

Evoluția pieței a fost influențată și de dezvoltarea serviciilor de închiriere. Utilizatorii au avut posibilitatea să testeze trotinetele înainte de a decide dacă merită să cumpere una, potrivit acestuia.

Dan Rotaru consideră că serviciile de sharing au avut un efect pozitiv asupra pieței de trotinete private.

„Sharing-ul evident că a crescut popularitatea trotinetelor, pentru că omul întâi a încercat. A încercat, a văzut, îi place, s-a descurcat și a zis: ok, eu vreau pe a mea”, a explicat acesta.

Trotinetele utilizate în sistemele de sharing au însă un avantaj important: operatorii pot controla anumite funcții prin intermediul software-ului și al GPS-ului.

„În cazul trotinetelor în regim de sharing este mult mai ușor să controlezi situația pentru că tu ai control asupra softului trotinetei”, a spus Dan Rotaru.

În cazul trotinetelor deținute de persoane fizice, autoritățile nu au același nivel de control. Operatorul unui serviciu de sharing poate identifica utilizatorul, poate vedea traseul și poate limita viteza în anumite zone.

Rotaru a explicat că, dacă o trotinetă de sharing intră într-o zonă în care viteza trebuie redusă, operatorul poate impune automat o limită.

„Dacă ești în Centrul Vechi și te vede pe GPS că ești acolo, el poate să apese oricât pe accelerație, nu merge mai mult de 5 la oră”, a explicat reprezentantul companiei.

Piața a evoluat de la câteva modele de bază la o ofertă mult mai diversificată. În prezent, cumpărătorii pot alege în funcție de autonomie, greutate, suspensii, dimensiunea roților, puterea motorului și nivelul de tehnologie.

„Practic, de la 1.500 de lei și până la 3.000 de euro, la noi cel puțin, ai opt modele, nouă modele, din care poți să-ți alegi în funcție de ce ai nevoie”, a spus Dan Rotaru.

Un criteriu important îl reprezintă și greutatea utilizatorului, deoarece aceasta influențează autonomia și alegerea bateriei.

Trotinetele sunt disponibile atât cu roți pline, cât și cu anvelope pneumatice, iar modelele noi includ tot mai frecvent sisteme de suspensie.

Dan Rotaru a vorbit și despre diferențele dintre produsele existente pe piață. În opinia sa, siguranța, rezistența în timp și serviciile post-vânzare reprezintă elemente prin care producătorii se diferențiază.

„Diferențele se fac la safety, la anduranță, la seriozitate și la after-service”, a afirmat acesta.

El a povestit și despre testele pe care le-a văzut într-o fabrică Segway Ninebot din China, lângă Shanghai. Potrivit lui Rotaru, anumite trotinete sunt supuse unor teste repetate de rezistență la apă, suspensii și anvelope.

„În prima cameră erau cinci furtunuri cu jet de apă care dădeau într-o trotinetă 24 de ore. La sfârșitul testului se lua trotineta și se vedea dacă au pătruns apă pe undeva”, a relatat el.

În alte spații erau testate suspensiile și anvelopele, pentru a verifica modul în care componentele rezistă la solicitări repetate.

Dan Rotaru a povestit și cum a ajuns să aducă brandul în România. În 2014, pe când activa în domeniul IT, a primit o invitație la un târg de tehnologie din Hong Kong. Acolo a descoperit Ninebot și a testat pentru prima dată un astfel de dispozitiv.

„În secunda când m-am suit pe el, în două minute m-am simțit foarte confortabil”, a povestit Rotaru.

Experiența l-a convins să negocieze distribuția pentru România.

„La sfârșitul zilei am zis: ok, vreau să ne așezăm. Și ne-am așezat și, după 11 ore de așezat, am luat distribuție exclusivă pe România”, a relatat el.

La acel moment, piața locală era aproape inexistentă, iar una dintre cele mai dificile sarcini a fost să le explice potențialilor clienți ce este un astfel de dispozitiv și cum poate fi folosit.

„Trei ani și jumătate a fost doar să explici la oameni ce-i aia”, a spus Dan Rotaru.

Segway și Ninebot au dezvoltat inițial dispozitive bazate pe sistemul de autobalansare. Ulterior, compania s-a concentrat tot mai mult pe trotinetele electrice, odată cu creșterea cererii.

Rotaru consideră că trotinetele au avut un avantaj important: sunt mai ușor de utilizat de publicul larg.

„Trotineta electrică, spre deosebire de self-balanced, nu este un device la care trebuie să înveți să mergi. Trebuie, te sui pe aia și ai plecat”, a explicat el.

Potrivit acestuia, dezvoltarea trotinetelor nu a însemnat dispariția totală a interesului pentru dispozitivele self-balancing. Există încă utilizatori care caută modele precum Segway sau Ninebot Mini Pro, însă producția acestor dispozitive a fost oprită.

Dan Rotaru consideră că trotinetele electrice nu sunt o modă trecătoare și estimează că piața va continua să crească în următorii ani.

„În următorii ani eu le văd în continuă creștere. Sunt efectiv foarte utile”, a declarat acesta.

În opinia sa, dezvoltarea tehnologică va fi esențială pentru viitorul acestui mijloc de transport. Producătorii încearcă să obțină modele mai ușoare și mai compacte, fără să sacrifice autonomia și siguranța.

Radu Preda a ridicat însă problema apariției unor tehnologii care ar putea înlocui, la un moment dat, trotinetele electrice.

Rotaru admite că o astfel de schimbare este posibilă, dar nu vede deocamdată semne că trotinetele vor fi înlocuite în următorii ani.

„Tot timpul există posibilitatea să apară altceva. Acum nu cred că în următorii ani”, a spus el.

Potrivit acestuia, traficul urban tot mai aglomerat, dificultatea găsirii unui loc de parcare și costurile deplasării cu mașina pot susține în continuare interesul pentru micromobilitate.