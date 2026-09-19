Departamentul de Justiție al Statelor Unite a anunțat că nu va mai aplica prin sancțiuni penale o lege federală care interzice comercianților autorizați să vândă arme de mână persoanelor cu vârste între 18 și 20 de ani. Oficiul pentru Consiliere Juridică (OLC) al DOJ a concluzionat că restricția încalcă al Doilea Amendament al Constituției SUA.

Decizia nu înseamnă însă că legea a fost abrogată. Aceasta rămâne în vigoare, iar opinia juridică a Departamentului de Justiție nu este o hotărâre a unei instanțe și nu îi obligă pe judecători. Totodată, nu este clar dacă toți comercianții autorizați vor începe imediat să vândă arme de mână clienților cu vârste între 18 și 20 de ani.

Opinia semnată de procurorul general adjunct T. Elliot Gaiser susține că persoanele între 18 și 20 de ani sunt protejate de Al Doilea Amendament, iar dreptul de a deține arme include și posibilitatea de a le cumpăra.

„Tinerii de 18 ani pot vota, pot face parte din jurii, pot fi recrutați și pot fi supuși unor sancțiuni penale aplicabile adulților”, a argumentat Gaiser, potrivit DOJ.

Restricția datează din legislația federală adoptată în 1968. În prezent, persoanele de 18–20 de ani pot cumpăra arme de mână de la vânzători privați în anumite condiții, însă comercianții autorizați federal nu le pot vinde astfel de arme.

Curtea Supremă a SUA nu s-a pronunțat până acum direct asupra constituționalității acestei interdicții federale. Instanțele federale de apel sunt împărțite: unele au considerat neconstituționale restricțiile de vârstă, în timp ce altele le-au menținut.

Decizia DOJ vine după hotărârea Curții Supreme din 2022 în cazul Bruen, care a stabilit că restricțiile privind armele trebuie evaluate în raport cu tradiția istorică a reglementării armelor de foc în Statele Unite.

Organizațiile care militează pentru controlul armelor, împotriva garanțiilor constituționale, au criticat decizia. Giffords și Everytown Law au susținut că renunțarea la aplicarea penală a interdicției ar putea afecta siguranța publică.

În schimb, Firearms Policy Coalition, implicată într-un proces privind aceeași restricție, consideră că guvernul federal nu poate justifica limitarea accesului la arme de mână doar pe criteriul vârstei.

Grupul pro-arme a precizat că nu le recomandă deocamdată comercianților să înceapă vânzările către această categorie de vârstă, deoarece ghidurile publicate de ATF încă reflectă restricția existentă.