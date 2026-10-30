Un schimb de ironii pe Facebook a avut loc între George Simion și Anca Alexandrescu, după ce realizatoarea TV a publicat un videoclip în care liderul AUR i se adresează folosind apelativul „Văduva Neagră”. Președintele AUR a intervenit în comentariile postării și a ironizat-o la rândul său.

Montajul publicat deAnca Alexandrescu reunește mai multe fragmente din declarațiile lui George Simion. În acestea, liderul AUR folosește în repetate rânduri expresia „Văduva Neagră” atunci când face referire la realizatoarea TV.

Alexandrescu a remarcat că apelativul apare de patru ori în înregistrările reunite în videoclip și a însoțit postarea de mesajul: „Ancuța, coșmarul lui SIEmion!”

George Simion a răspuns direct în secțiunea de comentarii, unde i-a transmis realizatoarei TV: „Te auto-identifici ca fiind Văduva Neagră”.

Schimbul de replici are loc în contextul conflictului public dintre cei doi, care în trecut au fost de aceeași parte a baricadei politice și au susținut cauze comune.

Pe 22 octombrie, președintele AUR a anunțat că intenționează să o acționeze în instanță pe Anca Alexandrescu, după criticile acesteia la adresa sa și a partidului.

Într-un videoclip publicat pe Facebook, Simion a spus că va depune primele cereri în instanță chiar în acea zi.

„Îi voi da în judecată, de la doamna care se agită seară de seară prin studiourile TV de grija noastră, până la toți ceilalți”, a declarat liderul AUR.

Un alt episod al disputei a avut loc la începutul lunii octombrie, în direct la Realitatea Plus. George Simion și Anca Alexandrescu au avut un schimb de replici după prezentarea unor presupuse stenograme din dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, în care ar apărea și numele liderului AUR.

În timpul intervenției la Realitatea Plus, realizatoarea Anca Alexandrescu l-a întrebat pe George Simion dacă AUR a primit pui sau ouă de la Fănel Bogos în timpul campaniei electorale sau în perioada inundațiilor din Suceava. Simion a respins acuzațiile și a susținut că este vorba despre o „operațiune de denigrare” îndreptată împotriva AUR.

La un moment dat, Simion i s-a adresat Ancăi Alexandrescu cu apelativul „doamna procuror”, iar discuția a fost întreruptă. Disputa a pornit după ce în emisiune fuseseră prezentate presupuse stenograme în care apărea numele liderului AUR. În aceeași emisiune, Laurențiu Botin prezentase presupuse stenograme din dosarul lui Fănel Bogos, în care era menționat și George Simion.

Liderul AUR i-a transmis lui Botin un drept la replică și a negat că s-ar fi întâlnit vreodată cu omul de afaceri.

După emisiune, George Simion a publicat documentul pe care Realitatea Plus l-ar fi prezentat drept stenogramă a unei discuții între el și Fănel Bogos.

În mesajul său, liderul AUR a afirmat că știa de existența unor presupuse interceptări în care ar apărea numele său de aproximativ trei-patru luni. Potrivit lui Simion, informația i-ar fi fost transmisă de omul de afaceri Maricel Păcuraru, patronul Realitatea Plus.

Simion a susținut că Păcuraru s-ar fi oferit să îl ajute și că el ar fi refuzat.

„Nu pot înțelege cu ce, nefiind vinovat de nimic, nici cum să fi intrat în posesia lui Păcuraru aceste stenograme dintr-un dosar aflat în faza de urmărire penală”, a scris liderul AUR.

Simion a mai afirmat că nu a fost informat de procurori sau de o altă instituție a statului despre existența unor astfel de înregistrări.