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George Simion a devenit tată pentru a doua oară. Ce nume va purta al doilea copil al liderului AUR

George Simion a devenit tată pentru a doua oară. Ce nume va purta al doilea copil al liderului AURGeorge Simion. Sursă foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

George Simion, liderul AUR, și soția sa, Ilinca, au devenit părinți pentru a doua oară luni, 16 noiembrie 2026, după ce aceasta a adus pe lume o fetiță. Cuplul mai are un băiețel, Radu, născut în urmă cu doi ani.

Ilinca Simion a anunțat în timpul sarcinii că așteaptă o fetiță

George Simion și soția sa au preferat să păstreze discreția în privința vieții de familie, însă au confirmat în urmă cu mai mult timp că așteaptă al doilea copil.În săptămâna 34 de sarcină, Ilinca a dezvăluit că urmează să nască o fetiță. Tot atunci, aceasta a prezentat și câteva dintre primele hăinuțe cumpărate pentru copil.

Potrivit informațiilor publicate de Gândul, copilul este sănătos și a primit nota 10 la naștere. Cei doi au ales deja numele Maria pentru noul membru al familiei.

Venirea pe lume a Mariei are loc la aproximativ doi ani după nașterea primului copil al familiei, Radu.

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George Simion a vorbit despre dorința de a avea mai mulți copii

Liderul AUR a declarat în trecut că își dorește o familie numeroasă. La scurt timp după căsătoria cu Ilinca, acesta a vorbit despre planurile sale de a deveni tată și despre dorința de a avea atât fete, cât și băieți.

„Sper să am și fete, sper să am și băieți, sper să meargă bine. Cu toții ne dorim ca, proaspăt căsătoriți, să meargă bine într-o căsnicie și noi ne dorim mulți copii.

Sperăm, ne dorim foarte mult. Să ne ajute Dumnezeu să avem și sper ca foarte mulți români să își găsească relații care să nu fie toxice. La sfârșitul lunii sper să vă dau vești bune”, spunea la acea vreme George Simion.

Între timp, George și Ilinca Simion au devenit părinții a doi copii, un băiat și o fată.

George și Ilinca Simion

George și Ilinca Simion. Sursă foto: Facebook

George și Ilinca Simion s-au căsătorit în 2022

George Simion și Ilinca s-au cunoscut prin intermediul unor cercuri comune de prieteni, iar în vara anului 2022 au decis să se căsătorească.

Ceremonia a avut loc în comuna Măciuca, din județul Vâlcea, unde cei doi au organizat o nuntă inspirată din tradițiile românești. Evenimentul a fost conceput sub forma unui festival câmpenesc, la care au putut participa și persoanele care au dorit să fie alături de cei doi.

La aproximativ doi ani după nuntă, Ilinca și George Simion au devenit părinți pentru prima oară, odată cu nașterea fiului lor, Radu. Luni, 16 noiembrie 2026, familia s-a mărit odată cu venirea pe lume a fetiței Maria.

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