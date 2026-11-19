Republica Moldova. Atacurile informatice vor putea fi pedepsite cu amenzi de până la 67.500 de lei și chiar cu zece ani de închisoare, dacă vizează infrastructura critică sau provoacă daune deosebit de grave. În cazul companiilor, sancțiunile pot ajunge la 1,5 milioane de lei și pot include lichidarea persoanei juridice. Noile prevederi sunt incluse într-un proiect de lege elaborat de Ministerul Justiției, votat în prima lectură de 70 de deputați, pe 19 noiembrie.

Documentul stabilește pedepse mai dure pentru mai multe tipuri de infracțiuni informatice. Totodată, propune crearea a două puncte naționale de contact, care vor funcționa permanent și vor asigura cooperarea rapidă cu autoritățile din alte state.

Potrivit proiectului, cele două puncte naționale de contact vor activa prin intermediul Ministerului Afacerilor Interne și al Procuraturii Generale. Acestea vor prelua și examina solicitările de asistență în cazurile de criminalitate informatică. De asemenea, vor facilita transmiterea rapidă a informațiilor către autoritățile altor țări.

Pentru cererile urgente venite din partea statelor membre ale Uniunii Europene sunt prevăzute termene clare de reacție.

„Punctul de contact urmează, timp de opt ore, să reacționeze la cererea statului respectiv și să-i ofere informații despre instituția căreia i-a fost repartizată solicitarea, termenul estimat și ce fel de informații urmează să recepționeze”, a precizat secretarul de stat al Ministerului Justiției, Mihai Gheorghieș, în timpul prezentării proiectului în plenul Parlamentului.

Schimbul de informații nu va include date din dosarele penale. Vor fi transmise informații generale și tehnice, care pot ajuta la identificarea atacurilor și la prevenirea altor incidente.

„Vor fi informații, de exemplu, despre incident, despre adresele IP și datele tehnice, despre infrastructura utilizată, despre persoanele suspectate și despre probele digitale. Pe lângă descoperirea acestor infracțiuni, urmează să fie întreprinse acțiuni care să întrerupă producerea consecințelor”, a explicat secretarul de stat.

Proiectul extinde lista acțiunilor care vor putea atrage răspunderea penală. Este vorba despre introducerea ilegală a datelor informatice, modificarea sau ștergerea acestora, blocarea accesului la informații și perturbarea funcționării sistemelor informatice.

Totodată, încălcarea măsurilor de securitate va fi considerată o circumstanță agravantă. În această categorie intră, de exemplu, accesarea sistemelor prin încălcarea protecției oferite de parole sau de alte mecanisme de control al accesului.

Pentru introducerea, ștergerea, deteriorarea ori modificarea ilegală a datelor informatice, dar și pentru împiedicarea accesului la acestea, persoanele fizice vor putea primi amenzi cuprinse între 42.500 și 67.500 de lei. O altă pedeapsă prevăzută este închisoarea de la doi la cinci ani.

În cazul persoanelor juridice, sancțiunile financiare vor varia între 100.000 și 200.000 de lei. Acestea pot fi însoțite de privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate.

Sancțiunile devin mai aspre atunci când infracțiunile sunt comise cu ajutorul unor programe informatice, parole sau coduri de acces create pentru a afecta mai multe sisteme. În asemenea cazuri, companiile pot fi amendate cu sume cuprinse între 200.000 și 350.000 de lei. De asemenea, acestea pot pierde dreptul de a desfășura anumite activități sau pot ajunge în situația de a fi lichidate.

Cele mai mari sancțiuni sunt prevăzute pentru atacurile care vizează sistemele informatice din infrastructura critică. Pentru astfel de fapte, persoanele juridice riscă amenzi cuprinse între 500.000 și 1.500.000 de lei. Proiectul prevede și posibilitatea lichidării acestora.

Pedepsele pot ajunge la zece ani de închisoare în cazul perturbării sau întreruperii funcționării sistemelor informatice, dacă infracțiunile sunt comise de un grup criminal organizat, provoacă daune deosebit de mari sau au drept țintă infrastructura critică. În aceste situații, și companiile pot fi sancționate cu amenzi de până la 1,5 milioane de lei. În plus, acestea riscă lichidarea.

Noile prevederi sunt propuse în contextul unui atac cibernetic asupra infrastructurii guvernamentale, despre care autoritățile au anunțat la sfârșitul lunii octombrie.

În urma incidentului, hackerii au reușit să acceseze datele personale a aproximativ 450.000 de cetățeni. Aceștia au exploatat vulnerabilități ale sistemelor informatice administrate de Agenția de Guvernare Electronică și au obținut informații din registrele mai multor instituții publice. Ca măsură de precauție, autoritățile au deconectat 82 de servicii electronice. Totodată, a fost pornită o anchetă penală pentru investigarea incidentului.

Autoritățile au precizat că datele bancare ale cetățenilor nu au fost compromise. Cu toate acestea, au avertizat că informațiile sustrase ar putea fi folosite de infractori pentru escrocherii.