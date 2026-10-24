Republica Moldova. Mai multe servicii publice digitale din Republica Moldova au fost vizate de un atac cibernetic de amploare. Atacatorii au generat aproximativ 11 milioane de solicitări de acces, cu scopul de a obține ilegal date cu caracter personal. Incidentul a fost detectat în noaptea de 22 octombrie, iar atacul a fost oprit a doua zi.

Atacul a fost identificat după ce sistemele de monitorizare au detectat activități neobișnuite de accesare a serviciilor publice și un număr suspect de interogări ale bazelor de date.

Pentru a preveni accesul neautorizat la informații, autoritățile au decis deconectarea preventivă a serviciilor vizate.

Informațiile au fost comunicate sâmbătă, 24 octombrie, de Agenția de Guvernare Electronică (AGE), Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) și Agenția pentru Securitate Cibernetică (ASC).

Deepfake. Sursa foto: FacebookPotrivit instituțiilor, atacul a urmărit extragerea datelor personale ale cetățenilor. Deocamdată, autoritățile nu au precizat dacă atacatorii au reușit să obțină efectiv astfel de informații.

Nu au fost făcute publice nici platformele vizate de atac și nici identitatea celor care s-ar afla în spatele acestuia.

În urma incidentului, autoritățile au intensificat măsurile de securitate și continuă verificările pentru a preveni noi tentative de acces neautorizat.

Poliția și Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal au fost informate despre atac. Investigația este în desfășurare, iar specialiștii lucrează inclusiv în weekend pentru securizarea sistemelor informatice.

Din acest motiv, cetățenii ar putea întâmpina dificultăți atunci când încearcă să acceseze anumite servicii publice online. Unele platforme guvernamentale ar putea funcționa mai lent sau ar putea fi temporar indisponibile.

Autoritățile nu au anunțat deocamdată cât timp ar putea dura eventualele disfuncționalități.

În paralel cu investigația, instituțiile atrag atenția asupra riscului unor tentative de fraudă în care infractorii folosesc date personale pentru a câștiga încrederea victimelor.

Escrocii se pot prezenta drept angajați ai instituțiilor publice sau ai băncilor. Pentru a părea credibili, aceștia pot invoca numele persoanei contactate sau IDNP-ul acesteia și pot pretinde că apelul are un caracter oficial.

Autoritățile avertizează că simpla cunoaștere a unor date personale nu confirmă identitatea apelantului.

„Faptul că apelantul cunoaște aceste date nu înseamnă că reprezintă o instituție oficială”, avertizează instituțiile responsabile.

Cetățenii sunt îndemnați să manifeste prudență în cazul apelurilor și mesajelor suspecte, chiar dacă persoana care îi contactează pare să cunoască informații despre ei.

Pentru a evita fraudele, cetățenii sunt îndemnați să nu comunice prin telefon sau mesaje parole, coduri de autentificare și alte informații confidențiale.

De asemenea, aceștia nu trebuie să autorizeze tranzacții sau alte operațiuni solicitate de persoane necunoscute. Instituțiile publice nu cer asemenea informații prin aceste mijloace de comunicare.

Investigația privind atacul cibernetic continuă. Autoritățile urmează să stabilească amploarea incidentului și dacă datele personale ale cetățenilor au fost efectiv accesate sau extrase.