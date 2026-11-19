Republica Moldova își menține sprijinul pentru Ucraina, în ciuda presiunilor și intimidărilor venite din partea Rusiei. Președinta Maia Sandu a transmis acest mesaj la o reuniune internațională desfășurată la Berlin. La eveniment au participat lideri din aproape 40 de state. Discuțiile s-au concentrat pe ajutorul de care Kievul are nevoie pentru a face față iernii și pe condițiile necesare pentru o pace durabilă.

În intervenția sa, șefa statului a condamnat și încălcările repetate ale spațiului aerian al Republicii Moldova de către dronele rusești. Ea a subliniat că securitatea celor două țări este strâns legată. Eevoluțiile din Ucraina au un impact direct asupra stabilității Republicii Moldova.

„Securitatea Ucrainei și securitatea Republicii Moldova sunt strâns legate. O pace justă și durabilă în Ucraina înseamnă stabilitate pentru țara noastră”, a declarat Maia Sandu.

Președinta Republicii Moldova a participat la reuniunea șefilor de stat și de guvern din Coaliția de Voință (Coalition of the Willing), organizată la Berlin.

Întâlnirea a fost găzduită de cancelarul german Friedrich Merz, alături de președintele Franței, Emmanuel Macron, și premierul Regatului Unit, Andy Burnham. La discuții au participat lideri și reprezentanți din aproape 40 de state. Printre participanți s-au numărat și președinții Comisiei Europene și Consiliului European, secretarul general al NATO, precum și emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner.

Unul dintre subiectele principale a fost sprijinul necesar Ucrainei pentru a traversa sezonul rece. Liderii au discutat și despre pașii care ar putea contribui la obținerea unei păci durabile.

În acest context, Maia Sandu a reafirmat că Republica Moldova nu își va retrage sprijinul pentru Ucraina, chiar dacă Rusia continuă presiunile și intimidările asupra Chișinăului.

Republica Moldova a devenit parte a Coaliției de Voință în iulie 2026, în cadrul unei reuniuni desfășurate la Paris.

Participarea Chișinăului este prezentată de Președinție drept o continuare a sprijinului acordat Ucrainei încă de la începutul invaziei rusești. Autoritățile susțin că această implicare este compatibilă cu statutul de neutralitate al Republicii Moldova, prevăzut în Constituție.

Maia Sandu a reiterat că o încheiere a războiului printr-o pace justă și durabilă este importantă nu doar pentru Ucraina, ci și pentru securitatea și stabilitatea Republicii Moldova.