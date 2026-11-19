Familiile românilor care își pierd viața în străinătate pot beneficia de ajutor de înmormântare acordat de statul român, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege. În 2026, suma poate ajunge la 9.192 de lei, însă obținerea banilor presupune prezentarea documentelor necesare, inclusiv a certificatului de deces înregistrat în România, în situațiile în care acesta a fost emis de autoritățile unui alt stat.

Decesul unui cetățean român în străinătate nu exclude automat posibilitatea ca familia să primească ajutor de înmormântare din România. Acordarea acestui sprijin financiar depinde însă de situația persoanei decedate în sistemul de asigurări sociale, precum și de documentele prezentate autorităților.

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) explică faptul că, în cazul unui pensionar care a murit în afara țării, certificatul de deces eliberat de autoritățile străine trebuie înscris sau transcris în registrele de stare civilă române. Ulterior, ajutorul poate fi solicitat casei teritoriale de pensii competente.

Există și situații în care persoana decedată nu era pensionar, dar avea calitatea de asigurat în sistemul public de pensii din România. În aceste cazuri, familia trebuie să verifice dacă sunt îndeplinite condițiile legale pentru acordarea sprijinului financiar.

Potrivit legislației românești, ajutorul de deces, cunoscut și sub denumirea de ajutor de înmormântare, se acordă în mai multe situații.

Acesta poate fi solicitat în cazul decesului unui pensionar sau al unei persoane asigurate în sistemul public de pensii. Dreptul poate exista și dacă persoana decedată a avut calitatea de asigurat în ultimele șase luni anterioare decesului, indiferent de stagiul de cotizare realizat în perioada respectivă.

Legea prevede și acordarea ajutorului în anumite situații legate de decesul unei persoane aflate în concediu pentru creșterea copilului sau al unui membru de familie neasigurat al unui pensionar ori asigurat. În cazul decesului pensionarului sau asiguratului, suma este acordată unei singure persoane care dovedește că a suportat cheltuielile ocazionate de deces.

Beneficiarul poate fi soțul supraviețuitor, copilul, părintele sau o altă persoană fizică ori juridică, dacă sunt respectate condițiile legale. Prin urmare, ajutorul de înmormântare nu este rezervat exclusiv rudelor apropiate. Esențială este dovada cheltuielilor efectuate, alături de îndeplinirea celorlalte cerințe prevăzute de lege.

Una dintre cele mai importante etape este obținerea documentelor de stare civilă necesare pentru solicitarea ajutorului de înmormântare. În cazul decesului unui pensionar român în străinătate, CNPP arată că certificatul emis de autoritățile statului respectiv trebuie înscris sau transcris în registrele românești de stare civilă. Această procedură permite înregistrarea oficială a decesului și în România. În funcție de situație, demersurile pot fi efectuate prin autoritățile române competente în materie de stare civilă sau prin intermediul serviciilor consulare.

Documentele emise în străinătate pot necesita formalități suplimentare, în funcție de țara în care s-a produs decesul.

În cazul certificatelor eliberate în state membre ale Uniunii Europene, Regulamentul european 2016/1191 elimină obligația apostilării anumitor documente oficiale, inclusiv certificatele de deces. De asemenea, utilizarea unui formular standard multilingv poate simplifica cerințele privind traducerea. Pentru documentele emise în afara Uniunii Europene, condițiile de recunoaștere pot fi diferite, în funcție de acordurile internaționale aplicabile.

Familiile trebuie să verifice cerințele autorității române competente înainte de depunerea dosarului, pentru a evita întârzierile provocate de documente incomplete.

Pentru solicitarea ajutorului de înmormântare din sistemul public de pensii, CNPP indică o serie de documente obligatorii sau necesare în funcție de situația solicitantului. Dosarul trebuie să cuprindă cererea pentru acordarea ajutorului de deces, certificatul de deces în original și copie, actul de identitate al solicitantului și dovada cheltuielilor suportate.

Dacă solicitantul invocă gradul de rudenie cu persoana decedată, pot fi necesare și documentele de stare civilă care demonstrează această legătură.

În anumite cazuri se solicită dovada calității de asigurat în sistemul public de pensii, o declarație pe propria răspundere privind statutul persoanei decedate sau o procură specială, dacă demersurile sunt realizate printr-un reprezentant. Pentru plata banilor prin virament bancar poate fi necesar și un extras de cont.

În cazul deceselor produse în străinătate, documentele privind decesul trebuie să îndeplinească și cerințele de recunoaștere sau înregistrare în România. Lista exactă a actelor poate varia în funcție de situația persoanei decedate și a solicitantului.

Cuantumul ajutorului de înmormântare acordat în România a fost modificat începând cu 30 martie 2026, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 44/2026 privind bugetul asigurărilor sociale de stat.

Pentru decesele produse în perioada în care se aplică noile valori, sumele sunt următoarele:

9.192 de lei în cazul decesului unui asigurat sau pensionar;

4.596 de lei în cazul decesului unui membru de familie neasigurat al unui asigurat sau pensionar, în condițiile legii.

Valoarea ajutorului este stabilită prin legislația aplicabilă la data decesului. Prin urmare, pentru un deces produs anterior modificării cuantumurilor trebuie verificată suma valabilă la acel moment. Ajutorul de înmormântare reprezintă o prestație din sistemul public de asigurări sociale și nu trebuie confundat cu rambursarea automată a tuturor cheltuielilor pentru repatrierea unei persoane decedate în străinătate.

Transportul funerar internațional și alte servicii pot implica costuri separate, iar acordarea ajutorului de deces nu înseamnă că statul român suportă integral aceste cheltuieli.

În cazul decesului unui pensionar român în străinătate, CNPP arată că ajutorul este acordat de casa teritorială de pensii în evidența căreia se afla persoana la data decesului. Pentru celelalte categorii de beneficiari, competența casei de pensii se stabilește potrivit regulilor prevăzute de legislația sistemului public.

Ajutorul de înmormântare se achită în termen de trei zile lucrătoare de la solicitarea însoțită de documentele necesare. Există însă o diferență între termenul legal de plată și timpul necesar pregătirii dosarului. În cazul unui deces produs în străinătate, obținerea certificatului de deces și îndeplinirea formalităților pentru folosirea documentului în România pot prelungi perioada până la depunerea cererii complete.

Banii pot fi plătiți prin modalitățile prevăzute de procedurile Casei de Pensii, inclusiv prin virament bancar, dacă sunt îndeplinite condițiile necesare.

Persoanele care nu au depus imediat cererea nu pierd automat dreptul la ajutorul de înmormântare. Potrivit CNPP, solicitarea poate fi făcută în termenul general de prescripție de trei ani, calculat de la data emiterii certificatului de deces.

Această prevedere este importantă în special pentru familiile care trebuie să obțină documente din străinătate sau care nu cunosc procedura de acordare a ajutorului. Totuși, pentru evitarea problemelor administrative, este recomandată păstrarea documentelor originale, a dovezilor privind cheltuielile funerare și a actelor eliberate de autoritățile străine.

De asemenea, faptul că persoana decedată avea cetățenie română nu garantează, prin el însuși, acordarea ajutorului de înmormântare din România. Dacă aceasta a lucrat exclusiv într-un alt stat sau primea o pensie din străinătate, trebuie verificată instituția competentă și legislația aplicabilă.

În astfel de situații pot exista drepturi potrivit sistemului de asigurări sociale al țării respective sau acordurilor internaționale în vigoare.