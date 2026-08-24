V-am spus despre atacul mizer al cuplului Maricel Păcuraru - Cristian Rizea la adresa mea, cu un limbaj tipic celor din lumea interlopă. Din care amândoi fac parte.

Astăzi vă arăt că Generalul Pufi a avut un precursor. Realizat după același tipic, ușor prostesc, dar eficient în șantajarea oamenilor de afaceri moldoveni. Tot cu Realitatea, tot cu bani negrii.

Așa cum funcționează astăzi din Franța, sub același paravan, dar folosit nu numai de partenerii lui Păcuraru, Gabriel Oprea și Marian Hapău, ci și de alți generali mai mult sau mai puțin retrași.

Încă din 2020, în anii în care s-a ascuns la Chișinău de condamnarea definitivă din România, Cristian Rizea a funcționat ca o verigă bine integrată într-un angrenaj media și financiar conectat direct la patronul Realitatea Plus, Maricel Păcuraru.

Documente primite recent, o decizei de la Judecătoria Chișinău, coroborată cu investigațiile tehnice internaționale și strategiile de promovare media de la București, demonstrează faptul că tandemul Păcuraru – Rizea a funcționat pe baza unui parteneriat calculat, cu firme-oglindă, infrastructură digitală comună și spălare sistematică de bani.

Există filmări cu Cristian Rizea surprins când lua șpagă de la un om de afaceri pe care îl atacase la greu.

Conform Încheierii din 06 ianuarie 2023 (Dosar nr. 12-09/2023), pronunțată de Judecătoria Chișinău (Sediul Ciocana) la demersul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Cristian Luigi Mihai (Rizea) a fost pus sub urmărire penală pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari (art. 243 alin. 3 lit. a, b din Codul Penal al R. Moldova).

Documentul oficial arată mecanismul prin care Rizea a copiat și clonat identitatea de afaceri a grupului media condus de Păcuraru:

Înființarea societății-clonă. La data de 07.10.2020, Cristian Rizea a creat în Republica Moldova compania SRL „REALITATEA-PHG” (c/f 1020600034765), având sediul juridic în Chișinău, str. Șos. Balcani 2/2, of. 97.

De ce „PHG”? Denumirea era identică cu formula folosită în România de Maricel Păcuraru, care brandul și firmele sale din „Consorțiul PHG”/ PHG Media, adică Păcuraru Holding Media.

Anchetatorii moldoveni arată că firma avea ca obiect principal de activitate „producerea și difuzarea diferitor programe de televiziune”, fiind utilizată însă „sub paravanul activității căreia a realizat acțiuni privind convertirea și transferul bunurilor despre care cunoștea că constituie venituri ilicite”.

Banii proveniți din aceste circuite au fost folosiți pentru producerea emisiunilor TV, susținerea SRL „REALITATEA-PHG”, dar și pentru achiziții personale. Exact ca în zilele noastre în Franța.

Rizea și-a luat un autoturism Land Rover Range Rover (an 2016) evaluat la 145.900 de euro, cca. 2,96 milioane de lei moldovenești. A mai luat, din aceiași bani negri, o casă de locuit de 157,8 mp în Chișinău, trecută pe numele soției sale, în valoare de 451.000 Euro, cca. 9,23 milioane de lei moldovenești.

Parteneriatul formal a ieșit la lumină în iulie 2022, când Cristian Rizea a încercat să obțină oficial de la Consiliul Audiovizualului (CA) din Republica Moldova licența de emisie pentru postul de televiziune „Realitatea din Moldova”, prin intermediul firmei sale Realitatea-PHG SRL.

În cadrul ședinței tensionate de la CA, unde cererea i-a fost respinsă, Rizea a invocat deschis filiera bucureșteană: „Avem toate contractele de parteneriat cu colegii noștri din România.”

Această declarație confirma public asocierea și cedarea/utilizarea drepturilor de marcă și conținut între rețeaua Realitatea lui Maricel Păcuraru de la București și entitatea patronată de Rizea la Chișinău.

Legătura dintre Rizea și trustul condus de familia Păcuraru a fost probată tehnic într-o investigație internațională publicată de organizația suedeză Qurium Media Foundation, în dosarul de kompromat vizând jurnaliști din România.

Site-ul realitateadinmoldova.md, operat de Realitatea-PHG SRL și deținut direct de Rizea, a funcționat pe aceeași rețea tehnică și pe aceeași infrastructură digitală, administrate de societățile familiei Păcuraru (CompactView MP SRL / serverele Realitatea Media).

Rețeaua includea domenii din ecosistemul grupului: realitateadinmoldova.net, realitatea.net, partidulrealitatea.net și alte entități înregistrate sub brandul Prestige Media PHG, toate dirijate de aceiași administratori tehnici apropiați de conducerea Realitatea TV.

Pe plan editorial, parteneriatul a funcționat ca o cameră de rezonanță. Rizea producea emisiuni și filmulețe video de tip „dezvăluiri/spovedanii” pe canalele sale și pe portalul Realitatea din Moldova, țintind oameni de afaceri, magistrați și politicieni. Conținutul generat de Rizea era preluat pe larg de postul TV Realitatea Plus din România, fiind prezentat publicului drept anchete de mare impact.

Emisiunile lui Rizea au fost folosite ca bâtă mediatică împotriva rivalilor de afaceri sau a adversarilor politici ai ambelor părți, în timp ce, pe plan local, Rizea încasa sume substanțiale pentru „curățarea” de imagine a celor pe care inițial îi șantaja.

Documentele din instanțele de la Chișinău, mărcile identice de tip PHG, infrastructura de servere împărțită la comun și preluarea masivă pe post a linșajelor mediatice demonstrează că exilul lui Cristian Rizea în Republica Moldova a fost sprijinit și coordonat în tandem cu Maricel Păcuraru.

Compania SRL „REALITATEA-PHG” a fost vehiculul juridico-financiar prin care s-au transferat resurse, influență mediatică și bani proveniți din circuite ilicite sub umbrela aceleiași rețele. Exact ca în zilele noastre...

Mă aștept ca atacurile să continue, dar asta nu înseamnă decât că am dreptate. Nu-i așa?