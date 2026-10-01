Republica Moldova. Casa de lux a lui Cristian Rizea de pe stada Cireşilor din Chişinău a fost dată în chirie cu 2500 de euro lunar. Este vorba despre imobilul care urmează să fie vândut la licitaţie pentru recuperarea prejudiciului de 300.000 de euro, cauzat statului român ce Cristian Rizea prin infracţiuni de corupţie şi spălare de bani.

Imobilul lui Rizea nu putea să fie dat în chirie, deoarece se află sub sechestru.

Casa de lux a familiei Rizea se află pe strada Cireşilor dintr-un cartier select din Chişinău în regiunea parcului Valea Morilor, în care locuiesc sau deţin imobile mai mulţi subiecţi din aşa-numitele dezvăluiri ale lui Cristian Rizea. Chiria unei case în zona respectivă este de la 2000 până la 3000 de euro pe lună.

Nu departe se află imobilul cunoscut drept “Casa albă a lui Plahotniuc”, cele două imobile ale lui Ilan Şor, casa fostului director de la SIS, Vasile Botnari, a jurnalistei Angela Gonţa, a familiei regretatului om de afaceri Iurie Luncaşu, a ex-deputatului PDM, condamnat în România pentru acţiuni de corupţie, Valeriu Guma ș.a.

Casa cu trei nivele şi mansardă are, potrivit agenţilor imobiliari, suprafaţa de 450 de metri pătraţi, în actele cadastrale fiind înregistrată cu suprafaţa de 157.9 metri pătraţi.

Pe portalul agenţiei Pro-imobil se mai păstrează încă anunţul privind darea în chirie a casei de pe strada Cireşilor cu 2500 de euro pe lună.

Somptuosul imobil este amplasat pe un teren cu suprafaţa de 0,0405 ari, este îngrădită de un gard cu înălţimea de peste doi metri, cu două porţi, iar în curte are piscină. Imobilul dispune şi de un garaj pentru două automobile.

Casa a fost dată în exploatare în noiembrie 2011, iar în 2015 a fost scoasă în vânzare cu 451.000 de euro. Rizea a cumpărat casa în toamna anului 2021.

Veaceslav Belescu, victimă a escrocheriilor lui Cristian Rizea la Chişinău, a comunicat pentru EvZ că, după ce a aflat că imobilul respectiv a fost dat în chirie, a mers acolo însoţit de un executor judecătoresc pentru a constata lucrurile la faţa locului.

Amintim că imobilul se află sub sechestru într-un dosar civil în care Belescu a câştigat în instanţă 115.000 de euro pe care îi datorează fostul deputat PSD.

„Am fost acolo pe 25 septembrie. I-am găsit acolo pe chiriaşi. Ei ne-au spus că le-a arătat casa agentul de la Pro-imobi, însoţit de avocatul Sergiu Barbăneagră. Ultimul este avocatul lui Rizea în Republica Moldova.

Chiriaşii au spus că au semnat şi un contract de locaţiune, dar au refuzat să ne ofere detalii.

Împreună cu executorul judecătoresc am constatat că din casă au dispărut mai multe bunuri, inclusiv tablouri, care erau până la aplicarea sechestrului în dosarul meu. Pe aceste bunuri, la fel era aplicat sechestru. Dar au dispărut. Chiriaşii spun că nu erau atunci când ei au venit să locuiască acolo”, a declarat Belescu pentru EvZ.

Avocatul Sergiu Barbăneagră nu a răspuns la apelurişi nici la mesajul pe care i l-am trimis în scris. În schimb, apărătorul a transmis mesajul clientului său. Ca seara să ne atace seara la Rizea TV. Mai mult, Cristian Rizea l-a acuzat pe Veaceslav Belescu că i-a dat casa în chirie.

Sechestrul pe care urmează să-l aplice executorul judecătoresc Valerian Nistor în dosarul recuperării prejudiciului de 300.000 de euro de către statul român ar putea fi al patrulea la număr.

Sursele EvZ susţin că pe imobilul de pe strada Cireşilor 38/1 a fost aplicat sechestru de trei ori. În primul caz, este vorba despre dosarul de spălare de bani care se află în gestiunea Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate şi Cazuri Speciale (PCCCOCS).

Al doilea sechestru a fost aplicat în dosarul pe numele lui Rizea, intentat pentru escrocherie de către Inspectoratul de Poliţie al sectorului Centru din Chişinău. Dosarul a pornit de la plângerea liderului partidului „NOI”, Vladimir Dachi. Politicianul l-a denunţat pe Rizea că l-a indus în eroare şi i-a dat 8.000 de euro sub pretextul unor nevoi familiale urgente și 315.000 de euro destinați cumpărării vilei din strada Cireșilor.

Al treilea sechestru a fost aplicat pentru asigurarea acţiunii în dosarul civil intentat de Belescu pentru returnarea împrumutului.

În înştiinţarea trimisă lui Rizea, executorul Valerian Nistor mai scrie că urmează să fie executate şi „multiple amenzi contravenţionale”, care i-ai fost aplicate lui Rizea în timp cese afla la Chişinău.

După aplicarea sechestrului, executorul judecătoresc va fi în drept să scoată casa lui Rizea la licitaţie. Iar banii obţinuţi, conform Codului de executare al Republicii Moldova, să-i depună pe contul Inspectoratului Fiscal.

După fiecare licitaţie nereuşită, executorul este în drept să scadă preţul imobilului. Preţul unui imobil în cartierul în care se află şi casa lui Rizea variază între 400.000 şi 600.000 de euro. După ce Inspectoratul Fiscal de Stat va încasa obligaţiunea fiscală de aproximativ 100.000 de euro, stabilită de Fisc pe numele soției lui Cristian Rizea, şi va transfera 300.000 de euro statului român, nu vor mai rămâne bani pentru restituirea prejudiciilor lui Veaceslav Belescu şi Vladimir Dachi.

Singurul bun deţinut de Cristian Rizea la Chişinău în afara imobilului de pe strada Cireşilor rămâne automobilul, estimat la 120 de mii de euro. Pe care, deasemenea, a fost aplicat de mai multe ori sechestru.

Transferul banilor către statul român însă ar putea fi împiedicat de sechestrul aplicat lui Cristian Rizea în dosarul pentru spălare de bani.

Potrivit Tratatului moldo-român privind asistenţa juridică în materie civilă şi penală, semnat la Chișinău pe 6 iulie 1996, executarea silită se face conform legislaţiei pe teritoriul căruia are loc executarea. Iar prejudiciile provenite în cauzele penale au prioritate faţă de cele din dosarele civile.

Decizia însă rămâne pe mâna Inspectoratului Fiscal. Şi nu este exclus că se va aplica principiul să câştige cine va reuşi primul.