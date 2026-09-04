Republica Moldova. Fostul deputat PSD, Cristian Rizea, în timp ce se ascundea la Chişinău de justiţia română, pe lângă oamenii de afaceri şantajaţi de el, a reuşit să estorcheze bani de la unul din cei mai temuţi mafioţi din Republica Moldova.

Liderul interlop care apare într-o înregistrare video czum îi transmite bani lui Rizea nu este alticineva decât Vladimir Mardari, fost Tătăroi, cunoscut în lumea interlopă ca Vova Băcioiskii ( după Băcioi, satul de baştină al mafiotului). Mai în glumă, în anumite cercuri Mardari mai este supranumit şi "lordul contrabandei".

Vova Băcioiskii mai este cunoscut şi pentru duritatea cu care i-ar fi înlăturat din calea sa pe foştii parteneri sau pe cei care la un moment dat i s-a părut că nu-l mai slujesc cu credinţă. I-a ameninţat cu răfuiala fizică şi le-a incendiat casele.

Iniţial, Vladimir Mardari a fost unul din „eroii” făcut cu ou şi oţet de Rizea la una din emisiunile sale online „Realitatea din Moldova”. Rizea a promis să revină cu noi dezvăluiri şi probe despre activitatea mafiotă a lui Tătăroi – Mardari.

Apoi a urmat noaptea de 5 aprilie 2022, când în curtea casei de pe strada Cireşilor din Chişinău au fost aruncate cocktailuri Molotov. Şi, ca să nu rateze momentul de a mai lansa o minciună, Rizea i-a mulţumit public ministrei de Interne de atunci, Ana Revernco, pentru că i-a asigurat pază. În realitate, niciun poliţist nu a fost trimis să-l păzească casa.

În următarea emisiune Cristian Rizea a anunțat că știe sigur cine este persoana care i-a atacat casa. Şi că nu este mimeni altcineva decât Vladimir Tataroi-Mardari.

Ei îmi vor capul cu orice preț, de asta vă spun: Fiți alături de Rizea și nu vă lăsați călcați în picioare. Dacă reușesc să-mi închidă mie gura, Moldova nu mai are nicio șansă. Ce să facem? Să ne luăm țara înapoi”, declara atunci fostul deputat.

Iar după o perioadă, Rizea îl acuză de atacul cu cocktailuri Molotov pe omul de afaceri Vitalie Perciun. Acesta a fost iniţial ţinta atacurilor verbale publice ale lui Rizea. Apoi s-au împăcat ca prin minune. Perciun a început să apară la emisiunile lui Rizea, ajungând unul din informatorii lui.

Ulterior, Vitalie Perciun a fost arestat după ce câţiva oameni de afaceri s-au plâns pe el că a estorcat de la ei bani ca să nu apară în „dezvăluirile” lui Rizea.

Fostul deputat PSD nu s-a pierdut cu firea şi l-a acuzat public pe Perciun că i-a folosit numele său „celebru”. Şi a mai declarat că Perciun l-a minţit că Tătăroi ar fi comandat atacul cu cocktailuri Molotov .

Filmul care surprinde momentul când Vova Băcioiskii îi dă bani lui Rizea a fost făcut public de controversatul afacerist pro-rus Pavel Grigorciuc, despre care se ştie că era în relaţii bune cu fostul procuror general Alexandr Stoianoglo.

Sursele EvZ susţin că Mardari i-ar fi transmis banii lui Rizea în perioada dintre atacul cu cocktailuri Molotov şi arestarea lui Perciun. Iar şpaga i-a fost dată lui Rizea nu doar ca să nu mai pomenească numele lui Mardari în „dezvăluirile” sale.

O condţie pusă lui Rizea ar fi fost ca acesta să continuie atacurile asupra unor politicieni şi businessmani, la indicaţia lui Mardari. Astfel, Vova Băcioiskii ar fi preluat de la Vitalie Perciun rolul de informator al lui lui Rizea.

Sursele EvZ de la Chişinău susţin întâlnirea surprinsă în secvenţă video nu ar fi singura dintre Rizea şi Mardari. Şi că ultimul şi-ar fi vizitat „prietenul” la Monaco.

Vladimir Tătăroi şi-a început activitatea când avea vre-o 23-24 de ani. Iniţial, împreună cu frații săi se ocupau cu transportul de colete și călători în/din Italia. Peste vre-o patru ani, viitorul lider mafiot se lansează în contrabanda cu țigări, în cadrul grupării criminale organizate, conduse de Nicu Guşan, alias Patron.

Este vorba basarabeanul care deţine cel mai înalt titlu în ierarhia criminală di spaţiul ex-sovietic, cel de hoţ în lege. Şi care a terorizat mai mulţi ani la rând România şi alte state din UE.

În 2008, Vladimir Tătăroi a fost reținut pentru contrabanda cu țigarete de către autoritățile din Romania. Dar a reuşit să scape din mâinile acestora și a revenitîn Republica Moldova. Autorităţile din România au transmis dosarul de învinuire a lui Tătăroi Procuraturii Generale de la Chişinău. Justiţia moldovenească l-a achitat pe contrabandist.

Se vehiculează că ar fi fost ajutat de consăteanul său celebru, fostul deputat şi prietenul lui Vladimir Plahotniuc, Constantin Ţuţu.

Pentru aceasta, Tătăroi l-a mulţumit pe Ţuţu cu un teren şi o casă în construcţie în cartierul pe care l-a construit lângă o fâşie forestieră de pe strada Grenoble din Chişinău, în spatele Ambasadei Poloniei.

Pentru a-şi ascunde cumva urmele, Vladimir Tătăroi a preluat numele de familie al soţiei sale. Astfel a ajuns Vladimir Mardari.

Tătăroi-Mardari nu s-a mulţumit doar cu cu banii care îi curgeau gârlă din cintrabandă. Şi a încercat ceva mai tare: traficul cu droguri şi anabolizante.

În 2012, Vova Băcioiskii şi un complice de al său au fost reţinuţi pentru trafic de droguri în Odessa (Ucraina) de serviciile speciale de acolo (SBU). Şi de data aceasta interlopul a reuşit să scape. Lăsându-l pe complicele său în puşcărie.

Tătăroi-Mardari s-a reorientat spre amenajarea fabricilor de producere a țigaretelor în România. Unde ca partener pe Nicu Guşan. Autoritățile din Romania Le-au dat planurile peste cap.

Atunci Vova Băcioiskii şi-a mutat businessul în Ungaria, Slovacia, Cehia, Belgia, Italia și Germania, unde pe parcursul anilor amenajează mai multe fabrici ilegale de producere a țigărilor. Conducând „afacerile” din umbră, de la Chişinău.

În 2024, numele lui Vladimir Mardari apare din nou în presă, în legătură cu un dosar de trafic de cocaină, pornit de autorităţile italiene. În acel dosar apare și numele unei influencerițe din Moldova: Felicia Sîrbu.

În mai 2026, autoritățile italiene au avut descinderi în câteva fabrici clandestine de țigări de-ale lui Vladimir Mardari.

Iar la începutul lunii iunie 2026, autoritățile din Italia au descoperit una dintre cele mai mari fabrici clandestine de țigarete din istoria recentă a Italiei. În urma unei operațiuni desfășurate pe timp de noapte, au fost arestate șapte persoane, inclusiv un cetățean al Republicii Moldova, în flagrant, în timp ce se făcea procesul de demontare a două linii de producție, care urmau să fie mutate într-o altă locație.

În primăvara anului 2018, în plină guvernare a lui Vladimir Plahotniuc, am mers să documentez casa lui Constantin Ţuţu de pe strada Grenoble. La acel moment nu cunoşteam că acolo se află cartierul lui Mardari-Tătăroi, unde, în case de lux, îşi duceau traiul mai mulţi complici ai contrabandistului.

Apariţia jurnaliştilor în cartierul dat a avut efectul deranjării unui cuib de viespi. Au închis poarta instalată ilegal pe un drum public, am fost ameninţaţi cu arme de foc ca să le dăm filmările, umiliţi şi huiduiţi. Am fost scuipaţi de soacra lui Mardari, care ne-a trimis la prăşit.

Între timp, parcul din apropiere a fost împânzit demai mulţi tineri, îmbrăcaţi în haine de sport cu emblema clubului de lupte al lui Constantin Ţuţu. Acolo l-am cunoscut pe Nicolae (Colea) Baciu, pe atunci mâna dreaptă a lui Voba Băcioiskii. Ulterior am aflat că Baciu s-ar fi certat cu Mardari şi în rezultat a rămas fără casa din carierul din spatele Ambasadei Poloniei.

Am fost eliberaţi după ce la faţa locului au venit câteva televiziuni şi politiceni, care candidau la funcţia de primar al municipiul Chişinău.

Poliţia şi procurorii au refuzat să pornească dosar penal pentru privare ilegală de libertate, ameninţare cu moartea şi împiedicarea activităţii jurnalistice. În schim CEDO a raportat recent Guvernului de la Chişinău dosarul pornit în baza plângerii noastre.