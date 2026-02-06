Dosarul celui mai mare lot de ţigări de contrabandă din ultimii cinci ani. Prietenul şi vecinul lui Constantin Ţuţu a ajuns pe banca acuzaţilor. Video

Republica Moldova. Prietenul şi vecinul lui Constantin Ţuţu, învinuit de contrabandă cu ţigări în România, a ajuns pe banca acuzaţilor.

Este vorba despre Nicolae Baciu, cunoscut drept Colea Baciu. Aceste este învinuit de contrabandă cu ţigări în proporţii deosebit de mari, fiind reţinut cu patru luni în urmă la vama Leuşeni-Albiţa în timp ce însoţea un tir căptuşit cu un milion de ţigări.

Nicolae Baciu a ajuns subiect al investigaţiilor jurnalistice cu mai mulţi ani în urmă. Presa a scris că, Nicolae Baciu, împreună cu prietenii săi Constantin Ţuţu şi Vladimir Mardar (Vova Tătăroi), erau implicaţi în contrabandă cu ţigări şi anabolizante.

„Afacerea” şi-a luat avânt în special în perioada guvernării lui Vladimir Plahotniuc, fiind protejată de deputatul Ţuţu. În România, „afacerea” era protejată de mafiotul Ion Guşan, alias Nicu Patron, originar din Republica Moldova. Nicu Patron a fost reţinut recent în Marea Britanie.

După căderea regimului Plahotniuc, contrabanda cu ţigări peste Prut a mai scăzut din intensitate. Totuşi, contrabandiştii notorii nu au cedat şi au găsit diferite căi pentru a-şi continua afacerea infracţională. Potrivit unui comunicat al Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate şi Cazuri Speciale (PCCOCS), procurorii au urmărit activitatea infracţională a lui Baciu timp de un an.

Nicolae Baciu a fost reşinut împreună cu şoferul în noaptea de 10 spre 11 octombrie 2025, în punctul vamal Leușeni, în timp ce încercau să ajungă în România cu un tir burduşit cu ţigări.

Potrivit portalului PulsMedia, care face referinţă la surse apropiate anchetei, acelaşi camion ar fi efectuat și anterior mai multe traversări, majoritatea fiind în tura vameşului Igor Puntea. Ultimul ar fi în legături de prietenie cu Nicolae Baciu.

Conform estimărilor, aceasta este una din cele mai mari capturi de ţigări de contrabandă pentru România după preluarea guvernării de către PAS.

După ce ar fi fost depistată captura de ţigări, oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliul șoferului TIR-ului, dar și la cel al lui Nicolae Baciu.

Surprins de reporterii EvZ în timp ce era escortat la şedinţa de judecată, Nicolae Baciu, care se află în arest preventiv, a declarat că dosarul i-a fost fabricat de de ofiţeri de la Inspectoratul Naţional de Investigaţii şi că el nu se ocupă cu aşa ceva. „Au venit şi m-au luat noaptea de acasă că sunt suspectat de contrabandă cu ţigări. Iar dimineaţa eram deja învinuit”, a declarat inculpatul.

Baciu a respins orice relaţie cu Constantin Ţuţu. „Nu suntem nici prieteni, nici vecini. Suntem doar consăteni, din Băcioi. Mai mult nu ne leagă nimic. Ultima dată l-am văzut pe Ţuţu când era deputat.”, a precizat Baciu.

Alături de consăteanul lui Ţuţu, pe banca acuzaţilor a ajuns şi şoferul camionului, care transporta ţigările. Acesta, la fel, pledează nevinovat şi susţine că nu ştia ce se află în remorca camionului.

Pentru mulţi este de neînţeles tupeul lui Nicolae Baciu de a continua contrabanda cu ţigări peste Prut după ce a ajuns un om bogat. Acesta deţine o casă de milioane într-un cartier select de pe strada Grenoble din Chişinău. Alături locuiesc Vova Tătăroi şi Constantin Ţuţu. Ultimul a primit terenul şi casa în construcţie în dar de la Vladimir Mardar.

Întâmplător sau nu, dar Ţuţu a devenit proprietar al imobilului lui Tătăroi după ce ultimul a fost absolvit de pedeapsă de Curtea Supremă de Justiţie în baza unui dosar pentru contrabandă cu ţigări transmis Chişinăului de Parchetul General din România.

Baciu deţine mai multe afaceri prospere, printre care hotelul şi restaurantul „MotiF”, unul din cele mai luxoase şi scumpe din Chişinău.

Pe Nicolae Baciu am avut „norocul” să-l cunosc în primăvara anului 2018. Era în plină guvernare a lui Plahotniuc. Realizam o investigaţie despre casa în construcţie a lui Constantin Ţuţu.

Mergeam cu maşina pe drumul public de lângă fâşia forestieră din spatele sediului Ambasadei Poloniei. Cartierul era îngrădit ilegal, iar accesul era îngrădit cu porţi teleghidate.

Deşi eram pe un drum public, am fost opriţi de agenţi de securitate, care ne-au ameninţat cu arme de foc. Porţile au fost închise şi nu ni se permitea să ieşim înainte de a şterge filmările făcute. În scurt timp au venit şi câteva maşini, care purtau iniţialele lui Constantin Ţuţu şi emblema clubului său de luptă. Din ele au coborât mai mulţi tineri cu constituţie atletică.

Ei erau ghidaţi de un bărbat tânăr, despre care am aflat mai apoi că se numeşte Colea Baciu şi este unul din executorii lui Ţuţu şi Mardar. Nicolae Baciu s-a apropiat de maşina noastră, ne-a înjurat şi ne-a ameninţat, cerând să-i dăm camera de filmat.