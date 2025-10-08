Vladimir Plahotniuc şi Constantin Ţuţu refuză să se prezinte la judecată. Unul din ei va fi adus forţat

Republica Moldova. Foştii deputaţi democraţi Vladimir Plahotniuc şi Constantin Ţuţu, ambii aflaţi în arest preventiv în Penitenciarul nr.13, au refuzat să fie escortaţi pe banca acuzaţiloir.

Pe lângă procurori şi judecători, cei doi au fost aşteptaţi în sălile de judecată şi de jurnalişti.

Foştii deputaţi au fost reţinuţi în Grecia vara trecută. Plahotniuc a fost extrădat, iar Ţuţu, care avea interdicţie de a părăsi teritoriul Greciei, a fost reţinut cu o săptămână în urmă, în timp ce încerca să treacă din Ucraina în Republica Moldova.

La 8 octombrie, la sediul Buiucani al Judecătoriei Chişinău urma să aibă loc o nouă şedinţă de judecată în dosarul penal în care Constantin Ţuţu este învinuit de îmbogăţire ilicită. La şedinţă, însă nu s-au prezentat nici inculpatul, nici avocatul său.

Fostul deputat a transmis prin escortă că refuză să fie adus în instanţă din motive personale. Fără să comunice care sunt aceste motive.

Preşedintele completului de judecată, magistratul Petru Păun, a programat o nouă şedinţă şi a dispus aducerea forţată a inculpatului.

Constantin Ţuţu nu a dat curs la mai multe citaţii, şedinţele de judecată fiind amânate pe bandă rulantă. Din care motiv, instanţa l-a dat în urmărire generală.

Şi fostul lider al Partidului Democrat a refuzat, repetat, să fie escortat pe banca acuzaţilor. La 8 octombrie a avut loc prima şedinţă de judecată după ce dosarul său a fost separat de cel al altor inculpați în „frauda bancară”.

În sala de şedinţe a venit să-l apere pe Plahotniuc Ion Vâzdoagă – un avocat în vogă care îi mai apără pe fostul preşedinte Igor Dodon şi pe fostul premier Vladimir Filat.

Apărătorul a informat completul de judecată, format din trei magistraţi, că clientul său mai mare nevoie de timp ca să facă cunoştinţă cu materialele dosarului, care este unul foarte voluminos. Instanţa nu a dispus aducerea forțată a lui Vladimir Plahotniuc în fața judecătorilor, întrucât există confirmarea avocatului și a administrației penitenciarului privind motivul absenței acestuia.

Pe lângă dosarul „Frauda bancară”, Plahotniuc este cercetat și în alte cauze penale. De exemplu, în dosarul „Metalferos”, acesta este învinuit de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani.