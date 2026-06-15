Sprijinul pentru Adrian Veștea crește în interiorul Partidului Național Liberal, după ce mai mulți deputați, senatori, primari și lideri de organizații județene au anunțat public că îl susțin pentru funcția de prim-ministru.

Poziționările apar într-un moment tensionat pentru formațiunea liberală, în condițiile în care conducerea partidului contestă desemnarea făcută de președintele României și analizează măsuri împotriva propriului prim-vicepreședinte.

Potrivit informațiilor apărute după nominalizarea lui Adrian Veștea, între 25 și 31 de parlamentari liberali ar putea susține în Parlament un guvern condus de acesta.

Dacă această susținere se va confirma la votul de învestitură, PNL s-ar putea confrunta cu una dintre cele mai importante confruntări interne din ultimii ani.

Printre primii lideri liberali care și-au exprimat public sprijinul pentru Adrian Veștea se numără Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj și unul dintre cei mai influenți reprezentanți ai partidului la nivel local.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, acesta a transmis că interesul național trebuie să primeze în fața calculelor politice.

„România nu poate fi ținută captivă de calcule politice și ambiții de partid. Niciun partid nu este mai mare decât țara noastră. Niciun om politic nu poate să se opună binelui românilor. Astăzi, România are nevoie urgent de un guvern funcțional, de decizii curajoase și de responsabilitate”, a scris Alin Tișe.

Mesajul său este considerat semnificativ în contextul în care liderii din teritoriu au o influență importantă în structurile interne ale partidului.

Mai mulți parlamentari liberali au anunțat deschis că îl vor sprijini pe Adrian Veștea pentru funcția de premier.

Răzvan Prișcă, deputat PNL de București, a declarat că România are nevoie de stabilitate și de formarea rapidă a unui guvern.

„Sunt deputat PNL și îl susțin pe Adrian Veștea. România nu își mai permite prelungirea crizei politice de dragul unor orgolii personale. România are nevoie de un guvern. Nu mâine, nu după alte runde de negocieri sterile, ci acum”, a transmis acesta.

La rândul său, deputatul Ionuț Stroe a evidențiat experiența administrativă acumulată de Veștea în ultimele trei decenii.

„Adrian Veștea e un om serios, cu o carieră politică pornită de jos. Trei mandate de primar, trei mandate de președinte de consiliu județean și fost ministru al Dezvoltării. Are o carieră construită pe realizări concrete și votul multor oameni”, a precizat Stroe.

Sprijinul a venit și din partea deputatului Sebastian Mihai Rusu, președintele PNL Municipiul Brașov.

„Consider că este datoria mea să susțin un brașovean care a parcurs toate etapele administrației publice locale și care a demonstrat, prin fapte, că știe să înregistreze performanțe: Adrian Ioan Veștea”, a afirmat acesta.

Alexandru Popa, deputat PNL de Brăila, a invocat la rândul său consecvența politică a premierului desemnat.

„Îl susțin pe Adrian Ioan Veștea pentru funcția de prim-ministru al României. Este un liberal convins, un om care și-a construit întreaga carieră politică în Partidul Național Liberal și care, de 30 de ani, a rămas consecvent valorilor și principiilor în care crede”, a transmis parlamentarul.

Susținerea pentru premierul desemnat nu se limitează la parlamentari.

George Scripcaru, primarul municipiului Brașov, consideră că desemnarea lui Adrian Veștea poate contribui la depășirea blocajului politic și la continuarea investițiilor importante pentru comunitățile locale.

„Cred că, având premierul ca aliat, ne va ajuta să continuăm proiectele de investiții pe care comunitatea noastră și le dorește și de care avem mare nevoie. Ca om de administrație și ca cetățean, sper să punem punct acestei crize politice”, a declarat edilul.

O poziție favorabilă a exprimat și senatoarea PNL Monica Anisie.

„România nu-și poate permite să aștepte. Cu un război tot mai amenințător la graniță și jaloane economice urgente de îndeplinit, obligația noastră, a politicienilor, este să punem viitorul românilor mai presus de orice orgoliu”, a afirmat aceasta.

Anisie a adăugat că experiența și echilibrul lui Adrian Veștea pot reprezenta un avantaj important pentru atingerea obiectivelor strategice ale României.

În paralel cu poziționările publice din interiorul partidului, au apărut și primele estimări privind susținerea parlamentară de care ar putea beneficia Adrian Veștea.

Potrivit informațiilor vehiculate în mediul politic, între 25 și 31 de senatori și deputați liberali ar putea vota în favoarea viitorului Executiv. În cazul în care acest grup se va menține unit, el poate deveni decisiv în formarea unei majorități parlamentare.

Mai multe formule de guvernare sunt discutate în prezent, iar negocierile dintre partidele pro-europene urmează să stabilească dacă premierul desemnat va reuși să obțină votul necesar pentru învestitură.

În timp ce conducerea partidului contestă modul în care a fost desemnat Adrian Veștea și analizează posibile măsuri interne, tot mai multe voci din PNL transmit un mesaj diferit: prioritatea ar trebui să fie formarea unui guvern și evitarea prelungirii crizei politice.

Pozițiile exprimate public de parlamentari, primari și lideri locali arată că dezbaterea nu mai vizează doar numele viitorului premier. Miza este acum și direcția pe care o va urma Partidul Național Liberal într-un moment în care partidul pare mai divizat ca oricând între susținătorii conducerii actuale și cei care consideră că Adrian Veștea trebuie sprijinit pentru a forma noul Executiv.