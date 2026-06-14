Tensiunile din interiorul Partidului Național Liberal ating un nou prag critic, în centrul atenției fiind situația politică a lui Adrian Veștea. Pe fondul speculațiilor intense privind o eventuală excludere a sa din partid și al acuzațiilor recente, liberalul a ținut să clarifice public poziția sa și planurile de viitor.

Prezent la România TV, Adrian Veștea a respins categoric posibilitatea de a-și crea propria formațiune politică. Acesta a subliniat că nu intenționează să urmeze exemplul altor lideri politici care au părăsit partidele din care făceau parte pentru a lansa noi proiecte pe scena politică din România.

Declarația vine într-un moment extrem de sensibil, în care în interiorul PNL există dezbateri aprinse privind poziționarea sa, mai ales după apariția unor informații referitoare la posibile sancțiuni sau chiar la excluderea sa din formațiune. Întrebat direct dacă ia în calcul înființarea unui nou partid în cazul unei rupturi definitive de PNL, Adrian Veștea a exclus un astfel de scenariu.

„Nu cred că vom ajunge în situația asta. Eu sunt un membru al Partidului Național Liberal”, a declarat premierul propus.

Politicianul a precizat că își vede viitorul politic în continuare exclusiv în interiorul formațiunii din care face parte de mai mulți ani. Potrivit lui Veștea, indiferent de funcția pe care o va ocupa în perioada următoare, relația sa cu formațiunea liberală nu se va schimba.

„Fie că voi rămâne un simplu membru, voi rămâne un membru al Partidului Național Liberal”, a afirmat el.

În cadrul aceleiași intervenții, Veștea a comentat și informațiile potrivit cărora conducerea partidului ar putea analiza excluderea sa, dar și acuzațiile de premier pucist. El a respins ferm scenariul unui guvern realizat cu sprijinul PSD împotriva propriei formațiuni politice.

În plus, reacțiile din spectrul politic nu au întârziat să apară, USR transmițând deja că îi întoarce spatele lui Veștea, argumentând că un guvern nu se poate naște din trădarea propriului partid. Cu toate acestea, liberalul nu crede că se va ajunge la o măsură atât de radicală din partea colegilor săi și a subliniat că nu a avut niciodată intenția de a părăsi tabăra liberală. „Nu mi-am propus niciodată nici să plec”, a spus liberalul.

Totodată, el a admis că eventualele decizii disciplinare aparțin în totalitate structurilor de conducere ale partidului, însă consideră că nu există motive reale pentru aplicarea unei astfel de sancțiuni.

„Nu cred că Partidul Național Liberal, astăzi, poate discuta de așa ceva”, a afirmat el, referindu-se la posibilitatea unei excluderi.

În finalul intervenției sale, Adrian Veștea a transmis un mesaj clar colegilor de partid, susținând că actualele dispute interne trebuie gestionate cu mult echilibru și prin dialog, evitând cu orice preț escaladarea conflictelor care pot dăuna imaginii formațiunii.

Liberalul a susținut că nu își dorește amplificarea tensiunilor și că rămâne complet concentrat asupra proiectelor politice și administrative pe care le are în vedere.

Declarațiile vin într-un moment extrem de tensionat pentru PNL, în care discuțiile aprinse despre viitorul conducerii și poziționarea strategică a partidului în raport cu noua formulă guvernamentală continuă să provoace disensiuni majore în interiorul formațiunii.