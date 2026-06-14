Giorgia Meloni, pusă în pericol. Extrema dreaptă se reorganizează

Scena politică din Italia este marcată de o nouă mișcare de proporții. Generalul Roberto Vannacci și-a lansat duminică noul partid de extrema dreaptă, numit Futuro Nazionale. Această inițiativă constituie o provocare directă la adresa controlului puterii din partea premierului Giorgia Meloni. Mișcarea vine în contextul în care Vannacci încearcă să ducă Italia pe o traiectorie mai radicală și naționalistă, cu ochii ațintiți spre alegerile de anul viitor, conform unei analize Reuters.

Fostul parașutist în vârstă de 57 de ani a fost primit cu entuziasm la congresul de inaugurare al formațiunii politice. El a fost prezentat de un membru al partidului drept un Iulius Caesar al zilelor noastre. În momentul în care liderul politic a urcat pe scenă, întreaga sală a izbucnit în scandări puternice: Generale, Generale, Generale.

Vannacci și-a definit clar publicul țintă și direcția ideologică, dorind să se poziționeze mult mai la dreapta decât actualul executiv de la Roma. El a afirmat că a părăsit partidul Liga al viceprim-ministrului Matteo Salvini în urmă cu patru luni pentru a construi o alternativă reală.

Noi îi reprezentăm pe cei respinși și pe cei marginalizați și suntem mândri de asta, a declarat Vannacci, indicând clar că intenția sa este de a devansa coaliția conservatoare condusă în prezent de Meloni.

Noua mișcare populistă nu este deloc una de neglijat, iar cifrele din sondaje încep deja să îngrijoreze actuala putere. Futuro Nazionale înregistrează deja un scor de aproape 5%, apropiindu-se amenințător de Liga. Acest procent pune în pericol speranțele Giorgiei Meloni de a reveni la putere în urma alegerilor naționale de anul viitor, exceptând situația în care premierul va accepta să încheie un pact electoral cu generalul.

O astfel de alianță aduce însă riscuri majore pentru actualul prim-ministru al Italiei. Colaborarea cu Vannacci i-ar putea îndepărta definitiv pe susținătorii moderați. Aceștia sunt descurajați de agenda anti-UE și pro-Rusia promovată de general, precum și de legăturile sale strânse cu alte partide de extrema dreaptă din Europa, cum este AfD în Germania.

Vannacci se prezintă public drept cea mai radicală voce din Italia în materie de gestionare a fenomenului migraționist. Planurile sale demografice sunt extrem de drastice și vizează o reducere masivă a numărului de străini. El dorește ca procentul acestora să scadă la aproximativ 4% din populația totală a țării, comparativ cu estimarea actuală care se ridică la 12%.

Nu avem un program pentru imigrație, ci un program pentru re-migrație, a subliniat el în fața unei asistențe care a reacționat cu ropote de aplauze.

Liderul Futuro Nazionale a preluat multe dintre politicile pe care Meloni însăși le promova în perioada în care se afla în opoziție. După ce a preluat puterea în 2022 și s-a confruntat cu muntele de datorii ale Italiei, premierul a fost nevoită să își modereze discursul pentru a liniști piețele și investitorii internaționali, lăsând astfel liber culoarul radical.

Programul prezentat de noul partid atacă piloni importanți ai politicilor europene și propune reforme interne majore. Vannacci a declarat că dorește o dezbatere serioasă privind apartenența Italiei la zona euro. În plus, el propune renunțarea completă la Pactul verde al Uniunii Europene, menit să reducă drastic emisiile de carbon, și solicită ridicarea interdicției privind energia nucleară în Italia.

Pe plan intern, programul prevede măsuri de stimulare pentru familii, cum ar fi o reducere a impozitelor pentru cuplurile cu copii. Deși statisticile arată că Italia are una dintre cele mai scăzute rate de omucideri și infracțiuni violente din lume, liderul extremist consideră că prioritatea sa principală trebuie să fie securitatea și apărarea. El a anunțat toleranță zero față de infractori și a promis construirea de noi închisori.

Generalul a profitat de moment pentru a o acuza direct pe Meloni că nu și-a respectat multe dintre promisiunile făcute în campania electorală. Totuși, el a admis că nicio strategie nu este infailibilă și că planurile sale pot suferi modificări pe parcurs.

Niciun plan nu rezistă primului foc de armă în luptă... trebuie adaptat la realitate, a conchis Roberto Vannacci.