Generalul Alexandru Grumaz a explicat cum este interpretată de analiști evoluția preciziei rachetelor iraniene

Generalul Alexandru Grumaz a afirmat, duminică, că evoluția preciziei rachetelor iraniene, de la o rată estimată de lovire de aproximativ 3% la aproape 27% în doar câteva săptămâni, este interpretată de analiști drept un semnal că „nu hardware-ul a schimbat jocul, ci modul în care este purtat războiul”. „Analize recente publicate în presa occidentală și de comunități de informații open-source sugerează că ceea ce s-a schimbat radical este felul în care Iran își corelează senzori, informații și execuția focului - un model atribuit tot mai des cooperării militare cu Rusia”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Generalul Grumaz a explicat că analiștii consideră, în evaluări citate de presa occidentală, că progresul nu ține de apariția unor rachete noi, ci de o integrare mai eficientă a recunoașterii și lovirii în timp real, numită „buclă senzor-trăgător”.

„Conform evaluărilor comunității OSINT InformNapalm, îmbunătățirea bruscă a performanței loviturilor nu poate fi explicată doar prin imagini din satelit; ea indică **o adaptare a tacticilor de țintire și coordonare** care seamănă cu metode folosite de structuri de operațiuni speciale ruse”, a afirmat acesta.

Potrivit generalului Grumaz, de la începutul invaziei Ucrainei din 2022, cooperarea militară dintre Moscova și Teheran s-a aprofundat: „Pe lângă livrările de drone și piese, presa occidentală a relatat că Rusia ar fi împărtășit proceduri operaționale, inclusiv metode de sincronizare între recunoaștere și atac. Acest schimb de expertiză este considerat de experți drept esențial pentru **accelerarea ciclului de identificare a țintei, validare și lovire** - o transformare care, în practică, poate avea un impact mai mare decât introducerea unui nou tip de rachetă”.

Conform generalului, acest schimb de expertiză este considerat de experți drept esențial pentru accelerarea ciclului de identificare a țintei, validare și lovire, o transformare care, în practică, poate avea un impact mai mare decât introducerea unui nou tip de rachetă.

Acesta a explicat că exemplele care susțin această evaluare includ utilizarea datelor de țintire în timp real, prin care Iranul ar fi avut acces mai rapid la informații despre pozițiile forțelor americane și aliate, reducând timpul dintre identificarea unei ținte și lovirea ei.

„Coordonare tactică mai bună – adaptarea unor proceduri folosite în campaniile ruse recente, în care informațiile sunt integrate direct în lanțul de comandă al unităților de lovire. Drone ca noduri de recunoaștere – utilizarea unor platforme aeriene fără pilot pentru corecții de traiectorie și evaluarea efectelor după impact, consolidând ciclul de lovire”, a adăugat acesta.

Generalul Alexandru Grumaz a declarat că această evoluție ar putea complica apărarea antirachetă pentru adversarii Iranului.

„Chiar și fără introducerea de rachete complet noi, o îmbunătățire a procesului de țintire poate crește presiunea asupra sistemelor de apărare și poate mări costurile interceptării. În același timp, legăturile militare mai strânse dintre Moscova și Teheran amplifică o **convergență strategică** care influențează nu doar câmpurile de luptă din Orientul Mijlociu, ci și dinamica securității euro-asiatice”, a scris acesta.