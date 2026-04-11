Rusia ar fi pierdut peste 1,31 milioane de militari în Ucraina, de la începutul războiului, potrivit Statului Major de la Kiev

Statul Major al Ucrainei susține că Rusia a înregistrat peste 1,31 milioane de pierderi militare de la începutul invaziei din februarie 2022, relatează The Kyiv Independent.

Rusia ar fi pierdut aproximativ 1.310.110 militari de la declanșarea invaziei la scară largă în Ucraina, pe 24 februarie 2022, potrivit unui raport publicat pe 11 aprilie de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Conform aceleiași surse, în ultimele 24 de ore, pierderile rusești ar fi crescut cu 1.440 de persoane.

Datele comunicate includ atât pierderi umane, cât și distrugeri semnificative de tehnică militară. Kievul susține că armata rusă ar fi pierdut până acum 11.851 de tancuri, 24.381 de vehicule blindate și 39.798 de sisteme de artilerie. De asemenea, sunt menționate 1.726 de lansatoare multiple de rachete și 1.344 de sisteme de apărare antiaeriană.

În ceea ce privește alte categorii de echipamente, raportul indică pierderi de 435 de avioane, 350 de elicoptere și 231.785 de drone. În plus, ar fi fost distruse 88.698 de vehicule și cisterne de combustibil, precum și 33 de nave și două submarine.

Statul Major ucrainean nu oferă informații detaliate despre pierderile proprii, invocând motive de securitate operațională.

Totuși, președintele Volodomir Zelenski a declarat pe 4 februarie, potrivit Reuters, că cel puțin 55.000 de militari ucraineni au fost uciși de la începutul invaziei. În același timp, există un număr suplimentar de soldați dați dispăruți, care nu este făcut public.

Recuperarea trupurilor militarilor căzuți rămâne o provocare, pe fondul intensificării atacurilor cu drone și al luptelor continue. Identificarea acestora depinde adesea de confirmări ADN.

Evaluările realizate de organizații independente occidentale arată că pierderile Rusiei ar depăși semnificativ pierderile Ucrainei. Potrivit Centrului pentru Studii Strategice şi Internaționale (CSIS), raportul ar fi „aproximativ 2,5 la 1 sau 2 la 1” în favoarea Ucrainei.

Un raport publicat de CSIS în ianuarie 2026 estimează că Ucraina ar fi înregistrat între 500.000 și 600.000 de victime totale în perioada februarie 2022 – decembrie 2025. Dintre acestea, între 100.000 și 140.000 ar reprezenta militari uciși în acțiune.