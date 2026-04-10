Rusia ar putea pierde un milion de vieți dacă ar încerca să ocupe complet Donbasul, spune Zelenski

Rusia ar putea pierde un milion de vieți dacă ar încerca să ocupe complet Donbasul, spune ZelenskiRăzboi în Ucraina. Sursa Foto: Arhiva EVZ
Volodimir Zelenski a declarat că o eventuală tentativă a Rusiei de a ocupa complet Donbasul ar presupune pierderi masive, estimate între 300.000 și un milion de oameni. De asemenea, liderul de la Kiev a dat asigurări, în cadrul unui interviu acordat podcastului „The Rest is Politics”, că Ucraina nu își va retrage trupele din regiune.

Zelenski a vorbit într-un interviu despre poziția Ucrainei privind situația din Donbas, regiune dorită de Rusia

Președintele Ucrainei, Volodomir Zelenski, a declarat că o eventuală încercare a Rusiei de a prelua complet controlul asupra regiunii Donbas ar presupune pierderi umane extrem de ridicate pentru partea rusă, de aproximativ un milion de oameni.

El a descris, totodată, situația armatei ruse ca fiind complicată, invocând probleme legate de efectiv și de nivelul de pregătire al militarilor implicați în luptele de pe front.

Suferă (n.r. Vladimir Putin, președintele Rusiei) pierderi enorme și nu are suficienți oameni bine pregătiți pe câmpul de luptă. Încearcă să găsească o rampă de ieșire care să arate ca o victorie. De aceea încearcă să ne alunge din Donbas prin diplomație, prin dialog cu Statele Unite. Pentru că, pentru a ocupa complet Donbasul, ar trebui să sacrifice între 300.000 și un milion de vieți, în funcție de câți ani ar planifica operațiunea. Acesta este un preț uriaș de plătit chiar și pentru Putin”, a spus Zelenski.

Volodimir Zelenski. Sursă foto: X.com

Poziția lui Zelenski privind retragerea din Donbas și implicațiile strategice în războiul cu Rusia

În același interviu, președintele ucrainean a reiterat că o retragere a forțelor ucrainene din Donbas nu este considerată o opțiune de compromis, întrucât ar putea modifica echilibrul de securitate din regiune.

Separat, într-o declarație acordată postului de radio Rai, Volodomir Zelenski a spus că o astfel de mișcare ar putea facilita extinderea conflictului către alte zone ale Ucrainei, inclusiv Harkov și Dnipro.

Zelenski susține că SUA subestimează legăturile dintre Rusia și Iran, referitor la războiul din Orientul Mijlociu

De asemenea, Zelenski s-a referit și la conflictul din Orientul Mijlociu, fiind de părere cu SUA ar subestima legăturile dintre Rusia și Iran, privind identificarea unor ținte.

Am spus acest lucru public. Am văzut vreo reacție din partea SUA către Rusia, prin care să îi ceară să oprească acest lucru? Problema este că ei au încredere în Putin. Și este păcat”, a mai spus liderul de la Kiev.

